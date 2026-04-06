Що може призвести до хвороби Альцгеймера: вчені назвали несподівану причину

Звичка колупатися в носі може мати несподівані та серйозні наслідки для здоров’я. Вчені виявили гіпотетичний зв’язок між пошкодженням слизової оболонки носа та підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера через бактеріальні інфекції.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Science News.

- Реклама -

Дослідники з австралійського Університету Гріффіта провели експерименти, вивчаючи поведінку бактерії Chlamydia pneumoniae, яка часто викликає пневмонію. З’ясувалося, що цей мікроорганізм здатен використовувати нюховий нерв як прямий і швидкий шлях до центральної нервової системи.

Коли людина колупається в носі або вириває звідти волосся, вона пошкоджує тонку захисну тканину — носовий епітелій. Через ці мікротравми бактеріям набагато легше проникнути в організм. У відповідь на інфекцію мозок починає активно виробляти та накопичувати специфічний білок — бета-амілоїд. Саме такі білкові бляшки у великих концентраціях знаходять у пацієнтів із деменцією.

- Реклама -

«Ми першими показали, що Chlamydia pneumoniae може проникати безпосередньо через ніс у мозок, де вона здатна викликати патології, схожі на хворобу Альцгеймера. Якщо ви пошкодите слизову оболонку, кількість бактерій, що потрапляють у мозок, значно зросте», — попередив нейробіолог Джеймс Сент-Джон.

Вчені були вражені швидкістю, з якою інфекція вражала нервову систему піддослідних мишей — процес займав усього від 24 до 72 годин. Хоча дослідження на людях ще попереду, експерти наголошують, що аналогічні бактерії дійсно виявляють у мозку більшості людей, які страждають на пізні стадії деменції.

У масштабному огляді 2023 року фахівці з Університету Західного Сіднея також підтвердили, що нюхова система є найбільш імовірним маршрутом для небезпечних патогенів. Доки тривають подальші дослідження, вчені наполегливо рекомендують позбутися цієї шкідливої звички. А тим, кому це дається важко, радять принаймні ретельно дотримуватися гігієни рук та використовувати антисептики.