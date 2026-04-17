Пацієнти паліативних відділень перед смертю часто бачать яскраві та символічні сни. За спостереженнями лікарів, такі видіння з померлими близькими зазвичай приносять невиліковно хворим втішення та суттєво зменшують страх перед смертю.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на журнал Death Studies.

Онкопсихологиня Еліза Рабітті з Італії разом із командою опитала майже 240 фахівців паліативної допомоги. Медсестри та лікарі підтвердили, що найпоширенішими є сновидіння або видіння, у яких пацієнти зустрічаються з померлими родичами чи домашніми улюбленцями. Часто хворі бачать двері, сходи або яскраве світло. Дослідники вважають це своєрідним захисним механізмом психіки, який допомагає людині усвідомити та прийняти неминучий перехід.

«Ці сни дарують психологічне полегшення та наповнюють змістом життя тих, хто стоїть на порозі смерті», — пояснює Еліза Рабітті.

Головний лікар госпісу в штаті Нью-Йорк Крістофер Керр підтверджує ці висновки. Він зазначає, що люди, які приходять у передсмертних снах, ніколи не бувають випадковими — це завжди ті, хто за життя дарував пацієнту любов і відчуття захищеності. Також дуже часто хворі бачать сюжети про підготовку до від’їзду, коли вони пакують речі або сідають в автобус. З наближенням кінця межа між реальністю та сном стирається, і ці видіння стають настільки чіткими, що сприймаються хворими як абсолютна реальність.

Згідно з дослідженнями, абсолютна більшість пацієнтів після таких снів відчувають глибоке умиротворення. Лише у десяти відсотках випадків видіння викликали тривогу чи страждання. За словами медиків, попри природний інстинкт виживання, в останні дні життя незворотно хворі завдяки подібним снам остаточно позбавляються страху, пропрацьовують старі психологічні травми та приходять до повного прийняття свого стану.