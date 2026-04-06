Що бачать люди перед смертю: фахівці пояснили природу передсмертних видінь

Супровід людей в останні хвилини життя стає новою світовою практикою. Спеціалісти, які допомагають пройти цей шлях, розповіли про головні переживання, несподівані видіння та речі, про які найбільше шкодують перед смертю.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на The Washington Post.

Ідея залучення так званих «доул смерті» поки що не є масовою, але поступово набирає популярності, особливо в хоспісах США. Це не медичні працівники, а спокійні та співчутливі компаньйони, які надають емоційну підтримку вмираючому та його родині. Завдяки тісній роботі з людьми в останні дні їхнього життя, такі фахівці сформували унікальний погляд на процес переходу.

«Так само, як тіло знає, як народитися, воно знає, як померти. Багато людей зрештою заспокоюються, відчуваючи довгоочікуване полегшення від того, що нарешті залишають свої виснажені хворобами тіла», — зазначає доула з Північної Каліфорнії Даян Баттон.

За спостереженнями фахівців, на порозі смерті людей абсолютно не хвилюють кар’єрні невдачі, незроблені ремонти, відсутність відпусток чи не зароблені гроші. Найбільший тягар і жаль викликають незавершені розмови, приховані образи та невисловлені вибачення перед близькими. Саме тому вчасне проговорювання цих моментів в останні дні приносить найбільше заспокоєння. Крім того, якісне знеболення та створення затишної атмосфери — з улюбленою музикою та навіть домашніми тваринами — роблять процес набагато легшим для всіх.

Ще одним поширеним явищем є передсмертні видіння. Клієнти за кілька днів до смерті часто звертаються до родичів, які померли десятиліття тому, або кличуть їх на ім’я. Дехто вважає це галюцинаціями, інші ж вірять, що душі приходять зустріти близьку людину. Доули радять родичам не сперечатися, а з повагою ставитися до цього явища, адже для вмираючого ця реальність є абсолютно справжньою і приносить умиротворення.

Щоб зробити фінал життя менш страшним, експерти радять частіше розмірковувати про власну смерть ще будучи здоровими. Головні питання, які постають перед людиною в кінці шляху: «Чи добре я кохав?», «Чи змінив я щось на краще?» та «Чи мало моє життя значення?». Усвідомлення цих речей зараз допоможе прожити більш повноцінне і щасливе життя.