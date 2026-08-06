Невелика кількість солі може зробити каву менш гіркою, підкреслити її природну солодкість і насичений аромат. Такий спосіб особливо корисний для тих, хто хоче пити напій без цукру, сиропів або жирних вершків.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Чому сіль робить каву смачнішою

Сіль впливає на смакові рецептори, послаблюючи сприйняття гірких нот, зокрема тих, які створює кофеїн. Завдяки цьому кава здається більш м’якою і навіть трохи солодшою, хоча жодного цукру до неї не додають.

Фахівці радять не сипати сіль безпосередньо в готовий напій, а додавати зовсім невелику дрібку до меленої кави перед заварюванням. Так вона рівномірніше змішається із зернами й не зіпсує смак.

Ще одна перевага такого способу полягає в тому, що він допомагає відмовитися від великої кількості цукру чи вершків. Чорна кава містить антиоксиданти, а її помірне споживання пов’язують із нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу, набору зайвої ваги та деяких нейродегенеративних захворювань. Велика кількість солодких добавок частково нівелює ці переваги.

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Скільки солі можна додавати

Йдеться лише про крихітну дрібку. Приблизно 1/16 чайної ложки містить близько 150 міліграмів натрію, що становить майже 6% рекомендованої добової норми для дорослої людини.

Лікарі нагадують, що загальне споживання натрію не повинно перевищувати 2300 міліграмів на добу, тому додавати сіль у кожну чашку кави не варто.

Водночас важливо контролювати й кількість самого кофеїну. Для більшості здорових дорослих безпечним вважається споживання до 400 міліграмів кофеїну на день. Перевищення цієї дози може викликати безсоння, тривожність, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску та дискомфорт із боку шлунка.

Кому кава із сіллю може зашкодити

Такий спосіб не рекомендують людям із неконтрольованою гіпертонією, серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок, а також тим, кому лікар призначив дієту з обмеженням натрію. Навіть невелика кількість солі збільшує її добове споживання.

Для більшості здорових людей невелика дрібка солі в чашці кави не становить небезпеки. Головне — не перевищувати рекомендовані норми споживання натрію та кофеїну і враховувати індивідуальні особливості організму.