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Саміт G7 у Франції: Дональд Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

Автор: Гончаренко Людмила

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Питання війни Росії проти України знову стало одним із ключових на міжнародному порядку денному після заяв Дональда Трампа на саміті G7 у Франції. Президент США оголосив, що після завершення інших криз Вашингтон зосередиться на спробах врегулювання цього конфлікту. Подібні заяви викликали серйозне занепокоєння серед європейських союзників Києва.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Politico.

Під час саміту «Великої сімки» у французькому Евіан-ле-Бен Дональд Трамп наголосив, що щомісяця у війні гинуть тисячі людей. На його думку, ситуація потребує швидшого політичного рішення, тому його адміністрація приділить більше уваги цьому питанню. Проте в Брюсселі та інших європейських столицях ці слова сприйняли з великою обережністю.

Європа відверто побоюється, що активне залучення США до переговорів може повністю зруйнувати нинішню стратегію максимального тиску на Росію. Європейські дипломати бачать ключовий ризик у тому, що Вашингтон може відійти від спільної узгодженої позиції Заходу. Існує ймовірність, що Трамп запропонує власний формат врегулювання, який не враховуватиме бачення європейських країн.

На противагу можливим одноосібним діям США, лідери ЄС наполягають на чіткому та скоординованому форматі, де Україна залишатиметься повноцінною стороною будь-яких домовленостей. Позицію європейської спільноти чітко висловив президент Франції Еммануель Макрон.

«Правильний вид переговорів – це переговори, в яких Україна та Росія сидять за столом, а європейці та американці – поруч», – заявив французький лідер.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на полях саміту вже обговорив із Трампом можливі шляхи досягнення миру. У Києві визнають, що роль США є визначальною для будь-якого сценарію завершення війни, проте українська сторона твердо стоїть на своєму: будь-які майбутні переговори мають базуватися виключно на принципі неприпустимості територіальних поступок агресору.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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