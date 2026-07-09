Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України, однак Кремль не відмовляється від своїх планів і готовий жертвувати власними громадянами заради продовження бойових дій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Рютте закликав росіян не йти на війну

Під час виступу в Анкарі Марк Рютте зазначив, що українські військові останнім часом значно посилили удари безпілотниками по важливих об’єктах на території Росії. За його словами, особливо відчутними стали атаки на енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи.

«Це частина тенденції останніх двох місяців, коли українці дедалі успішніше атакують життєво важливу енергетичну інфраструктуру в Росії. Це впливає на людей, які їздять на автомобілях і опиняються на заправках», — заявив Марк Рютте.

Генсек НАТО також звернувся до молодих громадян Росії, які можуть розглядати можливість підписання контракту з армією та участі у війні проти України.

«У вас є російський президент, який готовий пожертвувати до 35 тисяч своїх молодих чоловіків у цій божевільній війні проти України. Якщо ви розглядаєте можливість приєднатися до воєнних дій, подумайте ще раз. Ви можете стати одним із цих десятків тисяч, тому що вашому президенту байдуже», — наголосив Марк Рютте.

Союзники продовжать тиск на Росію

Окрім цього, Рютте повідомив, що Сполучені Штати, країни Європейського Союзу та Велика Британія й надалі координуватимуть свої дії щодо посилення санкційного тиску на Росію.

За його словами, союзники продовжують працювати над новими обмеженнями для Москви та підтримкою України, щоб посилити тиск на країну-агресора й допомогти Києву у протидії російській агресії.