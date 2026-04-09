Рютте назвав чотири країни, які блокують вступ України до НАТО

Питання вступу України до Північноатлантичного альянсу наразі знято з порядку денного. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всередині блоку немає консенсусу, а кілька ключових країн продовжують гальмувати цей процес.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на публікацію видання Clash Report.

За словами очільника Альянсу, попри безпрецедентну підтримку та тісну взаємодію з Києвом, політичного рішення про офіційне запрошення досі немає. Рютте відверто визнав, що головною перепоною залишається позиція окремих союзників. Зокрема, інтеграцію України фактично стримують Сполучені Штати, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

«Питання вступу України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному. Однак це не означає згортання співпраці. Навпаки, взаємодія між Києвом і Альянсом продовжує поглиблюватися, а Україна фактично вже інтегрована в багато наших процесів», — наголосив політик.

Як зазначають аналітики, невідповідність певним стандартам чи потреба у реформах є радше формальним приводом. Справжньою причиною затримки експерти називають політичний вплив Росії та страх частини західних партнерів перед можливою ескалацією. Імперське мислення Кремля роками змушувало Захід відкладати рішучі кроки щодо Києва.

Водночас фахівці переконані, що саме членство України могло б стати гарантією стабільності для всієї Європи. Маючи унікальний бойовий досвід, інноваційні технології та надпотужні оборонні спроможності, українська армія вже сьогодні відіграє ключову роль у безпеці континенту.