Американська розвідка переглянула оцінку загрози з боку Росії. Якщо раніше у США вважали малоймовірним напад Москви на НАТО до завершення війни проти України, тепер допускають, що Кремль може піти на обмежену атаку значно раніше.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Wall Street Journal.

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Коли Росія може атакувати НАТО

За даними видання, американські чиновники розглядають період від осені 2026 року до 2029 року як потенційно небезпечний. Йдеться не обов’язково про масштабну війну: Росія може вдатися до великої гібридної операції або обмеженого вторгнення.

У Європі також попереджають про можливі провокації під чужим прапором. Один зі сценаріїв передбачає використання безпілотників українського виробництва для ударів по критичній інфраструктурі Балтійського регіону з подальшою спробою перекласти відповідальність на Україну.

Міністр оборони Литви Роберт Каунас заявив, що найближчими потенційними цілями Кремля можуть стати країни Балтії та Польща. За його словами, Путіну може знадобитися нова ескалація та результат, який Москва зможе представити як перемогу.

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Навіщо Путіну перевіряти НАТО

Американські посадовці звертають увагу, що тиск на Кремль посилюється через ситуацію на фронті, великі втрати та удари українських дронів по російській військовій і нафтовій інфраструктурі.

На Заході водночас дедалі уважніше стежать за інцидентами біля кордонів НАТО. Серед них називають падіння російських ракет у Польщі та появу російських безпілотників над Румунією.

Якщо Москва наважиться на обмежену атаку, її метою може бути не початок повномасштабної війни з Альянсом, а перевірка його єдності. Росія, за такою оцінкою, може спробувати з’ясувати, чи готові союзники реально застосувати статтю 5 НАТО про колективну оборону, коли під ударом опиниться одна з країн східного флангу.