Розкопки в Єгипті розкрили таємницю фараона з біблійної історії про Мойсея

Автор: Денис Коротинський

В Єгипті археологи розкопали частину масивної статуї стародавнього фараона, який, на думку багатьох вчених, фігурує в біблійній історії про Мойсея. Знахідка зображує могутнього правителя Рамзеса ІІ, з яким історики найчастіше пов’язують події старозавітного Виходу євреїв з єгипетського рабства.

Фрагмент монументальної скульптури виявили під час розкопок у місті Тель-Фараун, що в східній частині дельти Нілу. За даними Служби старожитностей Єгипту, знайдена частина статуї включає ноги та основу, має висоту понад два метри і важить від п’яти до шести тонн. Артефакт зберіг достатньо деталей, щоб експерти впевнено віднесли його до епохи Нового царства.

Дослідники припускають, що спочатку цей монумент створювався для іншого місця. Ймовірно, гігантську статую перевезли з грандіозного королівського міста Пі-Рамзес, заснованого самим фараоном, а згодом повторно використали в храмовому комплексі Тель-Фарауна. Сама скульптура могла бути частиною великої церемоніальної композиції з трьох фігур, де Рамзес ІІ сидів поруч із давньоєгипетськими богами.

Інтерес до знахідки підігрівається тим, що Рамзеса ІІ вважають головним кандидатом на роль безіменного фараона з Книги Виходу. Хоча Біблія не називає точного імені правителя, там згадується, що поневолені ізраїльтяни будували місто під назвою «Раамсес». Ця географічна прив’язка, а також його військова міць і тривале правління роблять Рамзеса ІІ найімовірнішою історичною постаттю тих подій.

Це вже не перша важлива знахідка, пов’язана з епохою цього видатного царя. Раніше археологи знайшли 3000-річний бронзовий меч із клеймом Рамзеса ІІ у руїнах військового форту неподалік Александрії. Зброя належала високопоставленому офіцеру і вкотре підтверджує стратегічний розмах єгипетської армії, яка налічувала близько 100 тисяч воїнів.

