Вчені кардинально змінили уявлення про історію Сатурна. Комп’ютерне моделювання довело, що знамениті кільця планети виникли внаслідок масштабної катастрофи, а не під час її формування.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на IFLScience.

- Реклама -

Раніше астрономи вважали, що кільцева система утворилася разом із самим газовим гігантом близько 4,5 мільярда років тому. Проте дані дослідницького апарата Cassini повністю спростували цю теорію. З’ясувалося, що кільця майже цілком складаються з ідеально чистого водяного льоду. За мільярди років космічне сміття та пил мали б сильно забруднити їхню структуру, тому науковці дійшли висновку про відносно молодий вік цього явища.

Нова гіпотеза, представлена на науковій конференції в Техасі у квітні 2026 року, пов’язує появу чистого льоду з руйнуванням гіпотетичного супутника під назвою Хризаліс. Приблизно 100 мільйонів років тому він підійшов занадто близько до Сатурна, і потужні гравітаційні сили планети буквально розірвали його на шматки.

- Реклама -

«Під час цієї катастрофи крижана оболонка Хризаліса відокремилася від його кам’яного ядра. Моделювання показало, що більшість каміння поглинула планета або інші супутники, а розколотий лід залишився на орбіті, сформувавши кільцеву систему», — пояснюють дослідники.

Відразу після зіткнення крижана орбіта могла бути значно масивнішою та яскравішою, ніж сьогодні. З плином часу під постійним гравітаційним впливом Титана та інших великих супутників маса льоду суттєво зменшилася. Теперішні кільця Сатурна — це лише залишки тієї грандіозної події, яка назавжди змінила вигляд шостої планети Сонячної системи.