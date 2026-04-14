Таємниця будівництва Великої піраміди Хеопса, яка десятиліттями спантеличувала науковий світ, можливо, нарешті розкрита. Дослідники з’ясували, як стародавнім єгиптянам вдалося підняти та ідеально рівно скласти близько 2,3 мільйона величезних кам’яних блоків, кожен з яких важив до 15 тонн, без використання сучасної техніки.

Комп’ютерний вчений Вісенте Луїс Росель Роїг розробив нову детальну 3D-модель зведення монумента. Дослідження показує, що піраміду, найімовірніше, будували за допомогою прихованого спірального пандуса, який проходив уздовж зовнішніх країв конструкції. Замість того, щоб зводити гігантські зовнішні насипи, будівельники залишали частину кам’яних шарів відкритою для підйому, а потім поступово заповнювали їх у міру просування робіт.

Така продумана логістика дозволяла підіймати матеріали з неймовірною швидкістю та ефективністю. Комп’ютерна симуляція показала, що робітники могли встановлювати новий кам’яний блок кожні чотири-шість хвилин. З огляду на час, необхідний для видобутку каменю, його транспортування Нілом та відпочинку людей, загальний термін будівництва склав від 20 до 27 років, що повністю збігається з історичними оцінками.

«Технології Стародавнього царства виключали наявність залізних інструментів, колісного транспорту чи складних шківів. Проте будівельники мали мідні зубила, дерев’яні сани з водним змащенням, мотузки, важелі та земляні споруди. Ми врахували ці обмеження як параметри для нашої моделі, щоб розрахувати реальний час зведення», — пояснив автор дослідження Вісенте Луїс Росель Роїг.

Нова теорія також дає логічне пояснення загадковим порожнечам, які нещодавно були виявлені всередині піраміди за допомогою сучасних сканерів. Вчений припускає, що ці пустоти — це не випадкові щілини, а залишки тієї самої прихованої рампи. Тепер археологи мають чіткі орієнтири для перевірки: вони шукатимуть специфічні сліди зносу на кутах та шви від заповнення пандуса, щоб остаточно підтвердити цю архітектурну гіпотезу.