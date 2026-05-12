Вчені, можливо, нарешті розгадали одну з найбільших загадок біблійної археології. Після багатьох років розкопок на північно-східному березі Галілейського моря дослідники заявили про виявлення стародавнього поселення Ель-Арадж. Вважається, що це і є втрачена Віфсаїда — біблійне місто, де, згідно з Євангелієм, Ісус Христос зцілив сліпого та здійснив диво примноження хлібів і риб.

Згідно з Новим Заповітом, Віфсаїда мала величезне значення в історії раннього християнства, адже саме звідси родом були кілька апостолів, зокрема Петро, Андрій та Філіп. Протягом останніх років археологи знаходили на цій ділянці дедалі більше доказів на користь своєї теорії: стародавні рибальські грузила, залишки візантійської базиліки (відомої як «Церква Апостолів») та унікальну мозаїку. Напис на ній прямо називає Святого Петра «главою і полководцем небесних апостолів».

Найбільшою ж сенсацією стали залишки житлового будинку першого століття, виявлені прямо під фундаментом базиліки. Директор розкопок Стівен Нотлі впевнений, що ця знахідка ідеально збігається з історичними свідченнями єпископа Віллібальда, який у 725 році нашої ери писав про велику церкву, збудовану безпосередньо над домом апостолів Петра та Андрія.

«У нас є стіна будинку першого століття прямо під апсидою церкви. Звісно, на ній немає таблички з написом “Тут спав Петро”, але з точки зору археології кращих доказів годі й шукати», — наголосив Стівен Нотлі під час свого виступу у Вашингтоні.

Несподіваним помічником для вчених стала масштабна лісова пожежа, що спалахнула в цьому районі у 2025 році. Вогонь знищив густі чагарники, відкривши приховані раніше руїни: фрагменти римської кераміки, рибальські знаряддя та навіть залишки римських лазень. Ці знахідки остаточно підтвердили, що в часи Ісуса тут вирувало життя розвиненого рибальського містечка, що повністю збігається з описами античного історика Йосипа Флавія.