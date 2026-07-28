Росія запускає свій Starlink: у FirePoint готують програму «Захід»

Росія працює над власним аналогом Starlink, щоб керувати FPV-дронами через супутниковий зв’язок над Україною. У FirePoint заявили, що українська сторона вже готує програму протидії російській системі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю керівника FirePoint Дениса Штилермана Дмитру Гордону.

Як Росія хоче керувати FPV-дронами через супутники

За словами Штилермана, російська програма отримала назву «Світанок». Вона має забезпечити супутниковий зв’язок для FPV-дронів, щоб російські військові могли керувати ними на великій відстані та атакувати цілі в різних регіонах України.

«Вони роблять ставку на те, що запустять свій Starlink і будуть у режимі FPV літати над Україною. Вони розпочали програму “Світанок”, але ми влаштуємо їм програму “Захід”», — заявив Штилерман.

Українська програма протидії отримала назву «Захід». Її технічні характеристики та терміни запуску керівник FirePoint не розкрив, однак заявив, що вона має зірвати плани Росії щодо використання супутників для бойових FPV-дронів.

Чому російські супутники можуть бути вразливими

Штилерман зазначив, що низькоорбітальні супутники рухаються за передбачуваними траєкторіями на висоті близько 800 кілометрів. За його словами, це робить їх простішими цілями, ніж геостаціонарні апарати, розташовані приблизно за 36 тисяч кілометрів від Землі.

«Супутник — це річ, яку досить легко збити, у нього передбачувана траєкторія. Висота — 800 кілометрів, але це не геостаціонарний супутник на 36 тисячах кілометрів», — сказав керівник FirePoint.

FirePoint виробляє далекобійні безпілотники, ракети та системи протиповітряної і протиракетної оборони. Тепер компанія також працює над протидією російській супутниковій програмі, яку Москва планує використати для керування ударними дронами.