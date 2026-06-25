У суботу, 27 червня, потенційно небезпечний астероїд 152637 (1997 NC1) здійснить своє найтісніше зближення із Землею за останні чотири століття. Як повідомляє видання IFLScience, наступного разу об’єкт підійде так близько лише у 2133 році. Поява космічного тіла такого розміру на подібній відстані є доволі рідкісною подією, яка трапляється лише раз на кілька років.

Безпечна відстань та спроби спостереження

Гігантський шматок космічного каменю пролетить на безпечній відстані близько 2,56 мільйона кілометрів від поверхні нашої планети. Це приблизно в 6,66 раза перевищує середню дистанцію між Землею та Місяцем, тому об’єкт не становить жодної загрози. Максимальне зближення відбудеться 27 червня об 11:14 за всесвітнім координованим часом (UTC). Жителі Північної півкулі матимуть найкращі умови для спостереження за наближенням об’єкта, тоді як у Південній півкулі буде зручніше стежити за його віддаленням.

Представник Управління планетарного захисту Європейського космічного агентства Ян Луїс Кано зазначає, що яскравий, майже повний Місяць може суттєво ускладнити спостереження навіть за допомогою телескопів чи біноклів. Для тих, хто не зможе побачити явище на власні очі, ініціатива Virtual Telescope Project планує провести прямі трансляції спостережень 26 та 27 червня, які розпочнуться о 23:00 за UTC.

Оцінка розмірів та значення для планетарного захисту

Попередні оцінки вказують, що діаметр астероїда становить від 750 до 1650 метрів. Точний розмір безпосередньо залежить від його альбедо, тобто здатності поверхні відбивати сонячне світло. Якщо альбедо становить від 5 до 25 відсотків, об’єкт відповідає вказаним габаритам, проте деякі фахівці припускають показник до 60 відсотків, що робить його значно меншим. Фахівці NASA пояснюють, що темніші об’єкти відбивають мало сонячного світла, тому в телескоп великий темний астероїд може виглядати так само як і малий світлий.

Щоб остаточно з’ясувати діаметр, спектральний клас та оптичне альбедо 1997 NC1, американське космічне агентство задіє радарну систему Goldstone Solar System Radar. У NASA підкреслюють, що дистанція прольоту 2026 року є незвично близькою для об’єкта такого масштабу. Останнє подібне зближення ще більшого космічного тіла фіксували в січні 2022 року, коли астероїд 1994 PC1 наблизився на відстань 5,2 місячної дистанції.

Астрономи продовжують уважно стежити за навколоземним простором для забезпечення планетарної оборони. Наразі відстеження космічних об’єктів діаметром понад один кілометр майже завершене, проте вчені можуть не помічати близько половини тіл, розмір яких перевищує 350 метрів. Згодом дослідники очікують на ще ближчий проліт меншого астероїда Апофіс, який стане об’єктом вивчення для майбутньої місії RAMSES.