Повноцінний сон часто здається недосяжною розкішшю, тому багато людей шукають порятунку в добавках. Одним із найпопулярніших варіантів є магній — мінерал, який бере участь у сотнях процесів в організмі та регулює нічний відпочинок.

Магній допомагає боротися з безсонням, відновлюючи баланс нейромедіаторів. Він підсилює дію ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти) — речовини, яка природним чином заспокоює нервову систему. Також цей мінерал стимулює вироблення мелатоніну, підтримуючи нормальний біологічний годинник людини.

Щоб добавка спрацювала максимально ефективно, експерти радять пити магній за 30-60 хвилин до сну. Цього часу достатньо, щоб організм засвоїв мінерал і розпочав процес розслаблення. Якщо поєднати прийом добавки з читанням книги або приглушеним світлом, це стане додатковим сигналом для мозку про підготовку до відпочинку.

Варто пам’ятати, що не всі види магнію однаково корисні для сну. Найкраще засвоюються та заспокоюють магній гліцинат і треонат. Натомість популярні в аптеках цитрат або оксид магнію часто мають яскраво виражений проносний ефект. Вони можуть спровокувати нічні походи до вбиральні, що повністю зруйнує ваш відпочинок.

Попри всю користь мінералу, він розслаблює кровоносні судини та знижує тиск. Його варто обережно вживати людям, які вже приймають ліки проти гіпертензії, щоб уникнути сильного запаморочення. Крім того, магній може блокувати засвоєння інших медикаментів у травному тракті.

«Магній знижує ефективність певних антибіотиків і препаратів для замісної гормональної терапії щитоподібної залози. Щоб мінімізувати цю взаємодію, між прийомом мінералу та цих ліків має пройти кілька годин», — наголошує докторка медичних наук Марія Піно.