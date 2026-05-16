Путін їде в Китай: що російський диктатор проситиме у Сі Цзіньпіна

Автор: Гончаренко Людмила

Російський диктатор Володимир Путін готується до чергового офіційного візиту в Китай. Зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном запланована на 19–20 травня та офіційно присвячена 25-річчю підписання Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між країнами. Проте за ширмою святкових заходів приховуються цілком прагматичні цілі Кремля.

Головною темою переговорів стане «подальше поглиблення стратегічного партнерства». На тлі жорстких західних санкцій та стрімкого виснаження власної економіки Росія сьогодні критично залежить від китайських ринків, фінансів і технологій. Саме тому окремим, надважливим пунктом програми візиту передбачена зустріч Путіна з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном, де детально обговорюватимуться перспективи торговельно-економічного співробітництва. Очікується, що російська делегація проситиме про розширення економічної підтримки та шукатиме нові шпарини для обходу санкційних обмежень.

За результатами зустрічі сторони планують підписати спільну заяву на найвищому рівні, а також пакет міжурядових і міжвідомчих документів. Їхній точний зміст у Кремлі наразі тримають у таємниці.

Крім економічного блоку, лідери двох країн обговорять ключові геополітичні питання. Як зазначають аналітики, левова частка переговорів за зачиненими дверима буде присвячена війні Росії проти України, а також загостренню ситуації на Близькому Сході. Офіційна ж картинка для пропаганди обмежиться урочистим відкриттям спільних «років освіти» між РФ та Китаєм на 2026–2027 роки, що передбачає розширення академічних обмінів.

Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

