Прихована загроза в аптечці: лікарі назвали 5 добавок, які руйнують нирки

Нирки цілодобово виконують критично важливі функції: фільтрують кров, виводять токсини та підтримують баланс рідини й мінералів в організмі. Саме ці органи беруть на себе основне навантаження з очищення від більшості сполук, що потрапляють у тіло, тому вони особливо чутливі до перевантажень. Експерти закликають уважніше ставитися до прийому дієтичних добавок, адже деякі з них можуть становити серйозний ризик для здоров’я нирок.

Небезпека високих доз вітамінів

Високі дози вітаміну С багатьом здаються простим способом зміцнити імунітет, проте вони створюють додаткове навантаження. За словами дієтолога Ванесси Ріссетто, надлишок цього водорозчинного вітаміну перетворюється в організмі на оксалат. Це напряму сприяє утворенню найпоширенішого типу каменів у нирках — кальцій-оксалатних. Фахівчиня застерігає від прийому мегадоз, що перевищують 1000–2000 міліграмів на день, особливо людям зі схильністю до захворювань сечовивідної системи.

Аналогічна ситуація спостерігається і з вітаміном D. Його надмірне споживання призводить до небезпечного підвищення рівня кальцію в крові. Це не лише провокує появу каменів, але й здатне викликати незворотне пошкодження нирок. Безпечною верхньою межею для дорослих вважається 4000 МО на день. Дієтологи наголошують, що призначення високих доз має відбуватися виключно на основі лабораторних аналізів.

Загроза від рослинних добавок

Особливу небезпеку становлять деякі рослинні добавки. За словами дієтолога Мелані Бетц, препарати, що містять аристолохієву кислоту (часто зустрічається в традиційних азійських травах), є прямим токсином і канцерогеном, який спричиняє ниркову недостатність.

«Я завжди повторюю пацієнтам: натуральне не означає автоматично безпечне. Особливо обережними слід бути з неперевіреними трав’яними сумішами сумнівного походження в інтернеті», — зазначає Ріссетто.

Популярний для боротьби з депресією звіробій також опинився у списку загроз, насамперед для людей із хронічними хворобами нирок. Він небезпечно взаємодіє зі специфічними ліками, зокрема імуносупресорами, які призначають пацієнтам після трансплантації. Звіробій прискорює розпад цих медикаментів, різко знижуючи їхню ефективність.

Ризики надлишку протеїну

Протеїнові порошки та добавки з високим вмістом білка є ще одним фактором ризику. Для здорової людини вони переважно безпечні, але для тих, хто вже має проблеми з нирками, надлишок білка змушує органи працювати на межі можливостей, прискорюючи прогресування хвороби.

Для підтримки загального здоров’я цих органів лікарі радять змінити щоденні звички. Достатньо обмежити споживання солі до 2300 міліграмів на день, надавати перевагу рослинним джерелам білка (квасоля, горіхи, тофу) та випивати близько 2,4 літра води щодоби, щоб уникнути зневоднення, яке є ще однією причиною утворення каменів.