Провокує тяжке отруєння: лікарі пояснили, яку картоплю категорично не можна їсти

Автор: Денис Коротинський

Проросла або позеленіла картопля несе серйозну загрозу для здоров’я. Навіть після термічної обробки в ній залишаються небезпечні хімічні сполуки, які здатні спровокувати сильний розлад травлення та загальну інтоксикацію.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на EatingWell.

- Реклама -

Бульби картоплі містять природні глікоалкалоїди — соланін та чаконін. Їхня концентрація стрімко зростає, коли овоч починає проростати або його шкірка набуває зеленого відтінку під впливом сонячного світла. Токсиколог лікарні Джонса Гопкінса Ендрю Стольбах зазначає, що вживання таких плодів викликає шлункові спазми, нудоту, діарею, а у важких випадках — порушення роботи нервової системи та лихоманку. Відрізати уражені ділянки недостатньо, оскільки токсини поширюються м’якоттю всього плоду.

«Ці природні хімікати не зникають під час смаження, запікання, нагрівання в мікрохвильовці чи варіння. Видалення паростків та зеленої шкірки лише зменшить, але повністю не усуне ваш контакт із токсином, тому такий продукт краще просто викинути», — наголошує медик.

- Реклама -

Щоб уникнути передчасного псування, запаси потрібно зберігати у прохолодному, темному та добре провітрюваному місці. Категорично заборонено тримати їх поруч із цибулею, яка виділяє специфічні гази, що прискорюють проростання.

Також великою помилкою є зберігання в холодильнику, адже за низьких температур крохмаль перетворюється на цукор, безповоротно змінюючи смакові якості. Мити плоди варто виключно перед приготуванням, оскільки зайва волога провокує швидке гниття.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці.

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Розірвали супутник на шматки: вчені з’ясували справжню причину появи кілець Сатурна

Денис Коротинський -
Вчені кардинально змінили уявлення про історію Сатурна. Комп’ютерне моделювання...

Більше не морква: дієтологи назвали 8 продуктів для ідеального зору

Денис Коротинський -
Коли мова заходить про здоров'я очей, більшість із нас...

Невідомий острів в Антарктиді: вчені випадково відкрили нову землю

Денис Коротинський -
Команда науковців під час експедиції в Антарктиді несподівано виявила...

Чутки про втечу за кордон: сестра Софії Ротару розповіла, де насправді живе співачка

Денис Коротинський -
Після початку повномасштабної війни Софія Ротару майже зникла з...