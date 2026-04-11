Проросла або позеленіла картопля несе серйозну загрозу для здоров’я. Навіть після термічної обробки в ній залишаються небезпечні хімічні сполуки, які здатні спровокувати сильний розлад травлення та загальну інтоксикацію.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на EatingWell.

Бульби картоплі містять природні глікоалкалоїди — соланін та чаконін. Їхня концентрація стрімко зростає, коли овоч починає проростати або його шкірка набуває зеленого відтінку під впливом сонячного світла. Токсиколог лікарні Джонса Гопкінса Ендрю Стольбах зазначає, що вживання таких плодів викликає шлункові спазми, нудоту, діарею, а у важких випадках — порушення роботи нервової системи та лихоманку. Відрізати уражені ділянки недостатньо, оскільки токсини поширюються м’якоттю всього плоду.

«Ці природні хімікати не зникають під час смаження, запікання, нагрівання в мікрохвильовці чи варіння. Видалення паростків та зеленої шкірки лише зменшить, але повністю не усуне ваш контакт із токсином, тому такий продукт краще просто викинути», — наголошує медик.

Щоб уникнути передчасного псування, запаси потрібно зберігати у прохолодному, темному та добре провітрюваному місці. Категорично заборонено тримати їх поруч із цибулею, яка виділяє специфічні гази, що прискорюють проростання.

Також великою помилкою є зберігання в холодильнику, адже за низьких температур крохмаль перетворюється на цукор, безповоротно змінюючи смакові якості. Мити плоди варто виключно перед приготуванням, оскільки зайва волога провокує швидке гниття.