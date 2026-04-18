Український шоумен Слава Дьомін відверто розповів про характер своїх стосунків зі співачкою Тіною Кароль та анонсував вихід великого спільного інтерв’ю. Своїми зізнаннями телеведучий поділився з журналістами під час червоної доріжки музичної премії YUNA.

Що насправді відбувається між зірками

Останнім часом у мережі активно обговорюють можливі романтичні стосунки між знаменитостями. Прихильники та колеги часто цікавляться, чи виходять їхні контакти за межі робочих та чи ходить Дьомін на побачення з артисткою.

Щоб уникнути подальших маніпуляцій, телеведучий вирішив розставити крапки над «і». Він категорично спростував чутки про таємний роман, проте підтвердив, що вони підтримують стабільний зв’язок.

«Ми в конекті, ми частенько спілкуємося з Тіною. Ми в хороших дружніх стосунках, наскільки це можливо», — пояснив Слава Дьомін.

Підготовка до гучного інтерв’ю

Окремою темою для обговорення стала можливість запису великої відеорозмови, на яку давно чекають шанувальники обох зірок.

За словами телеведучого, наразі ідея цього проєкту перебуває на початковій стадії активного обговорення. Дьомін упевнений, що якщо задум вдасться реалізувати, результат стане справжньою подією в інфопросторі.

«Наше велике інтерв’ю на стадії обговорення, і якщо це станеться, то я думаю, що про це говоритимуть не один рік», — заінтригував шоумен.