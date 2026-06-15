Легендарний голлівудський режисер Стівен Спілберг зробив сенсаційну заяву напередодні прем’єри свого нового науково-фантастичного фільму. Творець культових стрічок про космос зізнався, що після багатьох років сумнівів тепер дійсно вірить в існування позаземного життя.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Mirror.

79-річний режисер, відомий за фільмами «Іншопланетянин» (E.T.) та «Близькі контакти третього ступеня», готується до випуску нової картини під назвою «День розкриття» (Disclosure Day). У центрі сюжету — метеорологиня (її грає Емілі Блант), яка стикається з прибульцем прямо під час телевізійного ефіру. У конспірологічному трилері також зіграли Колін Ферт, Колман Домінго та Джош О’Коннор у ролі технічного генія, який намагається оприлюднити засекречені урядові файли про НЛО.

Нова стрічка виходить майже через 50 років після релізу номінованих на «Оскар» «Близьких контактів». Спілберг зазначив, що його власні погляди на Всесвіт кардинально змінилися з того часу.

«Я дійсно вірю, що ми не самотні в космосі. 50 років тому, коли я знімав “Близькі контакти”, я б сказав, що повірю, лише коли побачу на власні очі. І я не бачив жодного НЛО. Але сьогодні, з огляду на всі смартфони, на все, що я бачив і чув від людей, яким довіряю, я вірю тим, хто вірить. Я абсолютно готовий сказати, що ми не самотні тут, на цій планеті», — розповів режисер у подкасті The Rest is Entertainment.

На британській прем’єрі фільму він додав у коментарі для BBC, що людство, найімовірніше, виявить прибульців ще за нашого життя, адже люди «зможуть відкрити те, що нам раніше не дозволяли відкривати». Акторка Емілі Блант повністю підтримала режисера, назвавши «математичним божевіллям» думку про те, що ми єдині у Всесвіті.

Цікаво, що в тому ж подкасті Спілберг поділився ще одним невідомим фактом зі своєї біографії. Виявляється, у 1970-х роках, після шаленого успіху стрічки «Щелепи», він просив легендарного продюсера Альберта Брокколі дозволити йому зняти фільм про Джеймса Бонда. Згодом він повторив своє прохання після виходу «Близьких контактів». Однак обидва рази отримав категоричну відмову без пояснення причин.

Саме ця невдача підштовхнула його до створення іншої культової франшизи. Поскаржившись на відмову Джорджу Лукасу у 1977 році на Гаваях, Спілберг почув у відповідь пропозицію зняти історію про пригоди археолога, яка тоді мала робочу назву «Індіана Сміт».