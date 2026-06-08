Вітамін С відіграє фундаментальну роль у правильному функціонуванні нашої імунної системи. Збільшення споживання цього потужного антиоксиданту допомагає організму ефективно захищатися від різноманітних вірусів, і отримувати його найпростіше саме з натуральних напоїв.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Грейпфрутовий сік

Лише одна склянка рожевого грейпфрутового соку забезпечує трохи більше ніж 100% рекомендованої добової норми вітаміну С. Цей напій також надзвичайно багатий на флавоноїд нарингін, який славиться своїми сильними противірусними та протизапальними властивостями. Однак лікарі попереджають, що грейпфрут може конфліктувати з деякими медикаментами проти тиску та холестерину.

Апельсиновий сік

Класичний та неймовірно популярний напій повністю перекриває денну потребу у вітаміні С. Додатково він насичує організм фолієвою кислотою, калієм та іншими антиоксидантами, що в комплексі гарантує оптимальну роботу імунітету. Регулярне вживання цього соку також має доведений позитивний вплив на здоров’я серця та загальні когнітивні функції мозку.

Сік із гуави

Свіжий напій із цього тропічного фрукта перевершує за користю навіть апельсини. Один плід гуави містить близько 125 міліграмів вітаміну С, що становить майже 138% від добової норми. Дієтологи наполегливо радять готувати цей сік самостійно вдома, щоб гарантовано уникнути споживання величезної кількості штучних підсолоджувачів, які масово додають у магазинні аналоги.

Томатний сік

Хоча більшість людей асоціює вітамін С виключно із солодкими цитрусовими, томати є не менш потужним його джерелом. Лише три чверті склянки звичайного томатного соку містять цілих 128 міліграмів цього цінного нутрієнта. Фахівці рекомендують завжди уважно читати етикетки та обирати продукцію з мінімальним вмістом доданої солі, щоб не нашкодити серцево-судинній системі.

Вода з лимоном

Це ідеальне щоденне рішення для тих, хто прагне зміцнити імунітет, але при цьому ретельно уникає зайвих калорій та вуглеводів у раціоні. Використання свіжого соку лише одного лимона на дві великі склянки чистої води без проблем забезпечить організм 20% добової норми вітаміну С. Це максимально простий, дешевий та ефективний спосіб підтримувати правильний водний баланс і здоров’я водночас.

Ананасовий сік

Напій на 85% складається з води, тому чудово втамовує спрагу та якісно зволожує клітини нашого тіла. Одна склянка забезпечує близько 30% денної норми вітаміну С, а також постачає в організм унікальний фермент бромелайн. Ця потужна та рідкісна речовина має яскраво виражені протизапальні властивості, які безпосередньо допомагають імунній системі боротися з прихованими запаленнями.