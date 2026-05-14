Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час дводенного саміту в Пекіні заявив президенту США Дональду Трампу про прогрес у торгових переговорах, але водночас зробив безпрецедентно жорстке попередження. Він наголосив, що розбіжності щодо статусу Тайваню можуть спрямувати двосторонні відносини на дуже небезпечний шлях і навіть призвести до реального конфлікту.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на агентство Reuters.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Заява Сі Цзіньпіна прозвучала під час закритої зустрічі лідерів двох найбільших економік світу, яка тривала понад дві години. Показово, що американська сторона у своєму підсумковому звіті взагалі не згадала про Тайвань. Натомість Білий дім зосередив увагу на спільному бажанні обох лідерів відновити судноплавство в Ормузькій протоці, заблокованій через війну в Ірані. Крім того, Пекін виявив очевидну зацікавленість у купівлі американської нафти, аби зменшити свою залежність від нестабільних близькосхідних поставок.

Для Дональда Трампа, чиї рейтинги суттєво постраждали на тлі затяжної іранської війни, цей візит до Китаю (перший для президентів США за майже десятиліття) має критичне значення. Глава Білого дому гостро потребує швидких економічних перемог.

- Реклама -

«Дехто каже, що це може бути найбільший саміт в історії», — оптимістично заявив Трамп Сі Цзіньпіну після урочистої церемонії в Будинку народних зібрань.

Напередодні саміту команди обох країн провели підготовчі переговори в Південній Кореї. Головна мета зустрічі — зберегти крихке торгове перемир’я, укладене ще в жовтні, коли США призупинили введення нових мит, а Китай відмовився від ідеї перекрити глобальні поставки рідкісноземельних металів.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, сторони досягли позитивних результатів: незабаром очікується створення нових механізмів підтримки двосторонніх інвестицій та офіційне оголошення про масштабне замовлення Китаєм американських літаків корпорації Boeing.