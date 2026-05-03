Подорож у часі: вчені знайшли спосіб надсилати повідомлення в минуле

Машина часу може здатися концептом із наукової фантастики, але дослідники стверджують, що ця футуристична технологія має шанси стати реальністю. Вчені виявили, що за допомогою законів квантової фізики дійсно можна надсилати повідомлення в минуле. Хоча цей метод не дозволить людям фізично повернутися в епоху динозаврів, квантова механіка відкриває шлях до інформаційних подорожей у часі.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Дослідники зазначають, що їхня концепція працює подібно до сцени з фантастичного фільму Крістофера Нолана «Інтерстеллар». У стрічці астронавт у виконанні Метью Макконахі надсилає повідомлення своїй доньці в минуле, рухаючи стрілки на її годиннику. Співавтор дослідження з Корнелльського університету доктор Кайюань Цзі стверджує, що ця кінематографічна «причинно-наслідкова петля» дуже схожа на те, як працювала б реальна подорож у часі.

Згідно із загальною теорією відносності, у просторі-часі можуть утворюватися замкнені часоподібні криві (CTC), які дозволяють об’єкту рухатися в майбутнє, а потім повертатися в минуле до початкової точки. Для створення такої кривої в макромасштабі потрібна нескінченна кількість енергії, проте на мікроскопічному рівні ці структури можуть формуватися природним шляхом через заплутані квантові частинки. Альберт Ейнштейн називав таку заплутаність «моторошною дією на відстані», але зараз вчені припускають, що цей ефект пояснюється здатністю однієї частинки надсилати інформацію іншій назад у часі.

- Реклама -

Професор Сет Ллойд з Массачусетського технологічного інституту зазначає, що канал зв’язку через CTC може мати перешкоди, але запам’ятовування процесу розшифровки з минулого дозволяє ідеально закодувати інформацію в майбутньому. У новому дослідженні, прийнятому до публікації в журналі Physical Review Letters, вчені детально описали цей парадокс.

«Батько, який перебуває в майбутньому, може відновити в пам’яті минулі події, які він бачив, навіть включаючи розшифровку донькою повідомлення, яке він збирається надіслати! Отже, не дивно, що він звернеться до своєї пам’яті про те, як донька розшифровувала його повідомлення, коли кодуватиме його, щоб максимізувати ефективність зв’язку», — пояснюють автори наукової роботи.

Парадоксально, але передача повідомлень назад у часі може бути навіть чіткішою, ніж звичайний зв’язок. Хоча фізичну замкнену часоподібну криву ще не побудовано, професор Ллойд впевнений, що цю ідею можна досить легко перетворити на експеримент на квантовому рівні. Це дозволить науковцям дослідити передачу даних через «зашумлені канали» та в майбутньому значно покращити реальні методи комунікації.