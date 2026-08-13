Американські вчені виявили під територією військової бази Redstone Arsenal в Алабамі раніше невідомий вид печерної риби. Крихітна істота не має очей і пігментації, виростає менш ніж до п’яти сантиметрів та, наскільки відомо дослідникам, живе лише в одній підземній водоймі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Scientific Reports.

Новий вид отримав назву Demogorgonichthys arcanus, або «демонічна печерна риба». Аналіз ДНК показав, що її предки відокремилися від споріднених північноамериканських печерних риб приблизно 11,6 мільйона років тому.

За мільйони років життя в повній темряві риба втратила очі, а натомість розвинула спеціальні органи чуття по всьому тілу. Генетичні відмінності виявилися настільки значними, що науковці віднесли її до окремого роду.

Особливо здивувало дослідників те, що новий вид живе в тих самих водоймах, що й інша печерна риба — Typhlichthys subterraneus, однак розвивався зовсім іншим еволюційним шляхом.

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«Знайти сьогодні абсолютно невідомий рід прісноводних риб на сході Північної Америки — це майже як виявити новий вид великої кішки. Ми думали, що найбільші сюрпризи вже позаду», — розповів біолог Меттью Німіллер.

Упродовж спостережень з 2019 по 2025 рік науковці зафіксували лише кілька таких риб. Через надзвичайно малий ареал вид може бути критично вразливим до забруднення, посух, повеней та змін рівня ґрунтових вод.

Дослідники також виявили у воді підвищені концентрації кадмію, хрому та свинцю. Ймовірним джерелом забруднення називають колишні промислові ділянки Redstone Arsenal, де раніше працювали з вибуховими та хімічними матеріалами.

Саму базу іноді неофіційно називають «Зоною 51 Алабами» через секретні військові й космічні програми та численні конспірологічні теорії про НЛО. Наукових доказів зв’язку бази з позаземними технологіями немає.