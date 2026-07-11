Персеїди — це найвідоміший та найяскравіший метеорний потік року, який щосерпня приковує тисячі поглядів до нічного неба. У 2026 році на нас чекає справді унікальне астрономічне шоу, адже умови для його спостереження будуть просто ідеальними.

Ця стаття допоможе вам правильно підготуватися до події, дізнатися точний час та обрати найкращу локацію, щоб насолодитися космічним феєрверком сповна.

Чому Персеїди у 2026 році будуть особливими

Головний бонус 2026 року — Новий Місяць (молодик), який припадає саме на 12 серпня. Це означає, що освітленість нічного світила становитиме 0%. Небо буде абсолютно темним, без жодного місячного відблиску, що дасть змогу побачити навіть найслабші метеори. Це одні з найкращих умов для спостереження за останнє десятиліття. У попередні роки світло Місяця часто «з’їдало» до 70% спалахів.

За чистого неба без штучного світлового забруднення ви зможете спостерігати високу інтенсивність — від 90 до 100 метеорів на годину. Крім того, очікується велика кількість яскравих болідів, які спалахують, мов справжні феєрверки.

Коли дивитися на метеорний дощ

Потік Персеїди традиційно активний з середини липня до кінця серпня, проте найбільша кількість падаючих «зірок» припадає на кілька визначних ночей:

Пікові дати: Ніч з 12 на 13 серпня 2026 року.

Найкращий час: Спостерігати можна починати після 23:00, проте абсолютний пік видимості припадає на час після опівночі і до світанку (з 02:00 до 04:00). Саме в цей час радіант піднімається найвище над горизонтом.

Як правильно спостерігати зорепад

Для того, щоб побачити Персеїди, вам категорично не потрібен телескоп чи бінокль — метеори найкраще спостерігати виключно неозброєним оком. Оптика лише звузить поле зору.

Ось кілька важливих правил для ідеального спостереження:

Втечіть від міського світла. Найкраще місце — за 30-50 кілометрів від великого міста або траси. Світлове забруднення робить непомітними слабкі спалахи, тому чим темніше навколо, тим яскравішим буде шоу. Дайте очам звикнути до темряви. Щоб побачити максимум зірок, вашому зору знадобиться близько 30 хвилин для адаптації. У цей час не дивіться в екран смартфона, адже яскраве світло миттєво збиває «нічний зір» (якщо дуже потрібно — увімкніть червоний фільтр екрана або використовуйте ліхтарик із червоним світлом). Охоплюйте поглядом усе небо. Радіант Персеїд знаходиться у сузір’ї Персея (на північному сході), звідки метеори нібито вилітають. Проте поширюються вони по всьому небосхилу. Не концентруйтеся на одній точці. Забезпечте собі комфорт. Спостерігати стоячи дуже незручно, у вас швидко затече шия. Візьміть туристичний килимок (каремат), розкладний шезлонг, теплий спальник або ковдру, щоб зручно лягти. Хоч це й серпень, перед світанком може бути досить прохолодно, тож термобілизна та термос із гарячим чаєм будуть дуже доречними.

Звідки беруться Персеїди

Кожного року в серпні Земля проходить через хмару пилу та льодяних уламків, залишених величезною кометою Свіфта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Ця комета обертається навколо Сонця раз на 133 роки.

Космічні частинки, розміром від піщинки до горошини, влітають у нашу атмосферу на величезній швидкості — близько 60 кілометрів на секунду. Внаслідок тертя вони миттєво нагріваються і згоряють, залишаючи ті самі вогняні сліди на небі.

Тож плануйте свої нічні виїзди на природу заздалегідь, шукайте найтемнішу локацію і готуйтеся загадувати десятки бажань! З чистим небом і темним молодиком Персеїди 2026 обіцяють стати справді незабутнім видовищем.