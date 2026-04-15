Міністерство оборони США наразилося на шквал жорсткої критики через зрив суворого дедлайну щодо публікації секретних відео з нерозпізнаними аномальними явищами (UAP/НЛО). Критики вже відкрито називають дії військових навмисним приховуванням інформації.

Про це повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Вимога Конгресу та “загублений” лист

Ще 1 квітня членкиня Палати представників США Анна Пауліна Луна надіслала офіційного листа міністру оборони Піту Хегсету. Вона вимагала передати Конгресу 46 конкретних відеозаписів із НЛО не пізніше 14 квітня 2026 року. Законодавці переконані, що ці кадри допоможуть виявити закономірності появи аномальних об’єктів поблизу секретних баз і визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

Проте Пентагон просто проігнорував дедлайн. Як заявила Луна у соцмережах, ніхто з оборонного відомства не відповідав на запити, виправдовуючись тим, що лист нібито “не передали відповідному керівництву”.

«Як зручно! Президент Трамп вже дав дозвіл на розсекречення цих матеріалів, тому той, хто намагається грати в ігри у Пентагоні, може йти геть», — саркастично відреагувала конгресвумен.

Що саме зафіксовано на секретних відео

Запитувані матеріали — це десятки задокументованих військовими контактів. На відео зафіксовані сферичні, сигароподібні об’єкти та апарати у формі “Tic Tac”, які маневрують на величезних швидкостях над зонами бойових дій та океанами.

Серед найцікавіших матеріалів, які вимагає передати Конгрес:

Скупчення невідомих апаратів поблизу Ірану та Сирії.

Тривожні інциденти біля військових баз США та комерційних аеропортів.

Кадри гучного збиття невідомого об’єкта над озером Гурон у 2023 році.

Детальне відео 2020 року, на якому масивна сфера виринає з хмар над кордоном Афганістану та Пакистану (цей запис вівся з розвідувального літака ВПС США на великій висоті).

Реакція суспільства та наказ Трампа

Громадськість зустріла відмовки Пентагону з обуренням. Користувачі мережі масово звинувачують уряд у брехні, зазначаючи, що немає жодної поважної причини тримати ці дані в секреті.

Варто зазначити, що у лютому 2026 року Дональд Трамп публічно доручив федеральним агентствам розпочати процес ідентифікації та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з НЛО та потенційним позаземним життям. Анна Пауліна Луна, яка очолює робочу групу з розсекречення федеральних таємниць, наголошує: військові володіють значно більшою кількістю якісних відео, про що комітету розповіли численні інформатори зсередини системи.