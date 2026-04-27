Отруйні змії в Україні: у МОЗ назвали три найнебезпечніші види плазунів

З настанням тепла в Україні активізуються плазуни, більшість з яких є абсолютно безпечними для людини. Проте на території країни мешкають три види отруйних змій, зустріч з якими вимагає обережності та правильного реагування.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на офіційні дані Міністерства охорони здоров’я України.

- Реклама -

Найбільш поширеною є гадюка звичайна, яку найчастіше можна зустріти в лісовій місцевості Полісся, Карпатських горах та подекуди в лісостеповій зоні. Цей вид плазунів відносно легко розпізнати завдяки характерній зигзагоподібній смузі, що проходить уздовж усієї спини.

Два інші види є рідкісними та офіційно занесені до Червоної книги України, тому потребують охорони. Гадюка степова, яка також має зигзагоподібний візерунок, мешкає переважно у степах та на території південних заповідників. Водночас на північному сході країни в лісостеповій зоні водиться гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія.

- Реклама -

Фахівці наголошують, що українські отруйні змії за своєю природою не є агресивними. Вони ніколи не нападають першими і зазвичай намагаються швидко втекти, щойно помічають наближення людини. Укус є виключно захисною реакцією, яку плазун застосовує лише у випадку безпосередньої небезпеки чи провокації.

Хоча отрута цих видів зазвичай не становить смертельної загрози для життя дорослої здорової людини, ігнорувати інцидент категорично заборонено. Негайна медична допомога є критично важливою, якщо від нападу змії постраждала дитина або особа, схильна до сильних алергічних реакцій.