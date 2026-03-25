Гіпотиреоз — це стан, за якого щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів, через що в організмі сповільнюються процеси обміну речовин, падає рівень енергії та з’являється зайва вага. Лікування зазвичай вимагає прийому гормональних препаратів, проте деякі популярні вітаміни та добавки можуть повністю звести нанівець їхню дію.

Ендокринологи та дієтологи наголошують: якщо ви приймаєте препарати для щитоподібної залози (найчастіше це левотироксин), вам слід бути вкрай обережними з вмістом вашої аптечки. Ось п’ять добавок, які можуть нашкодити лікуванню або спотворити результати аналізів.

1. Залізо

Добавки із залізом часто призначають для лікування анемії, але вони є прямими ворогами препаратів для щитовидки, якщо приймати їх одночасно. Залізо зв’язується з левотироксином у кишківнику та повністю блокує його засвоєння.

Як правильно: Гормони слід пити вранці натщесерце, а добавки із залізом — щонайменше через 4 години після цього.

2. Кальцій

Хоча кальцій критично важливий для здоров’я кісток, він діє за тим самим сценарієм, що й залізо. Одночасний прийом може знижити біодоступність гормонального препарату на 25%. Це призведе до того, що ліки просто не подіють, а симптоми гіпотиреозу повернуться.

Як правильно: Робити паузу мінімум у 4 години між прийомом ліків для щитовидки та кальцієм.

3. Біотин (Вітамін В7)

Цей вітамін масово рекламують як диво-засіб для волосся, шкіри та нігтів. Сам по собі він не шкодить щитоподібній залозі, але має одну підступну властивість: надлишок біотину спотворює результати лабораторних аналізів на гормони. Лікар може побачити хибну картину і призначити неправильне лікування.

Як правильно: Американська тиреоїдна асоціація рекомендує повністю припинити прийом біотину за два дні до здачі крові на гормони щитовидки.

4. Ламінарія та добавки з високим вмістом йоду

Існує міф, що при проблемах зі щитовидкою потрібно пити багато йоду. Однак при автоімунному гіпотиреозі (наприклад, тиреоїдиті Хашимото) надлишок йоду може лише посилити запалення залози.

Як правильно: Більшість людей отримує достатньо йоду зі збалансованого раціону. Не приймайте концентровані добавки з водоростей без прямої вказівки вашого ендокринолога.

5. “Натуральні” комплекси для підтримки щитовидки

У мережі часто продають добавки, що містять екстракти тваринних щитоподібних залоз. Експерти застерігають від їх вживання, оскільки такі препарати не проходять суворого медичного контролю. Вони можуть містити приховані активні гормони, що призведе до непередбачуваних стрибків показників і погіршення самопочуття.

Як безпечно підтримати здоров’я щитовидки

Щоб тримати гіпотиреоз під контролем, лікарі радять дотримуватися трьох простих правил: