Унікальне дослідження німецького пастора та американського комп’ютерного фахівця з Університету Карнегі-Меллон знову опинилося в центрі уваги. Використовуючи сучасний аналіз даних, вони візуалізували неймовірну мережу з 63 779 перехресних посилань, які пронизують усі 66 книг Святого Письма, поєднуючи події, пророцтва та персонажів.

Дослідники Кріс Гаррісон та Крістоф Ремхільд перетворили текст Біблії на цифрову візуалізацію. Кожна глава представлена вертикальною лінією, а тисячі кольорових дуг з’єднують пов’язані між собою уривки. Результат нагадує складну райдугу, яка демонструє, наскільки щільно переплетені тексти, написані понад 40 авторами протягом 1500 років на трьох різних континентах (Азія, Африка, Європа) та трьома мовами (іврит, арамейська, грецька).

Приклади дивовижних збігів:

Дерево життя: Воно згадується на самому початку в Бутті (2:9) в Едемі та знову з’являється у фінальному видінні раю в Об’явленні (22:2).

Ягня Боже: Опис пасхального ягняти у Виході (глава 12) через століття перегукується з Євангелієм від Івана (1:29), де Ісуса називають «Агнцем Божим».

Пророцтва про Христа: Тексти пророка Ісаї, написані за сотні років до народження Ісуса, точно збігаються з деталями його життя в Новому Завіті.

Для багатьох дослідників така математична та тематична точність крізь покоління є прямим доказом того, що за кожним рядком стояв єдиний Творець.

«Ви питаєте, як це сталося? У цієї книги був дивовижний Головний Редактор — Бог. Навіть 20 людей в одній кімнаті не зможуть написати повністю узгоджений текст на одну тему, а тут десятки авторів крізь віки зберегли єдиний пророчий зміст», — наголошує пастор Тоні Воллізер.

Ця візуалізація стала справжнім технологічним маніфестом віри, дозволяючи кожному на власні очі побачити складність і велич Божого задуму, втіленого у Слові.