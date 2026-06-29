Популярний український співак та шоумен Володимир Дантес спровокував справжній фурор серед шанувальників новинами про зміни в особистому житті. Як повідомляє видання Новини Планети, з нагоди свого 38-річчя артист офіційно підтвердив, що його серце знову зайняте, та навіть оприлюднив романтичні кадри пристрасного поцілунку зі своєю новою обраницею. Проте співак вирішив зберегти інтригу, сховавши обличчя коханої та не назвавши її імені.

Як уважні користувачі змогли вирахувати кохану співака?

Така таємничість лише підігріла цікавість аудиторії, і користувачі соцмережі Threads влаштували справжнє детективне розслідування. Фанатам знадобилося зовсім трохи часу, аби повністю розкрити особу дівчини. Нею виявилася брюнетка з короткою стильною зачіскою на ім’я Анастасія Неправда, яка професійно працює у сфері маркетингу в напрямку кіберспорту. Після раптової популярності Анастасія поспішила оперативно закрити свій персональний профіль в Instagram від сторонніх очей.

Головним доказом для інтернет-детективів стали саме тимчасові сторіз дівчини. Вона опублікувала ніжне спільне фото, вітаючи свого коханого з днем народження. Усі деталі зійшлися бездоганно: святкування відбулося саме 28 червня, коли народився Дантес, а татуювання на руці обранця з фото Анастасії ідентичні малюнкам на тілі відомого артиста.

З ким Володимир Дантес будував стосунки раніше?

Особисте життя шоумена завжди перебувало під пильним наглядом преси. Протягом тривалого часу Володимир Дантес перебував у шлюбі зі знаменитою співачкою Надею Дорофєєвою, з якою вони офіційно розлучилися у 2022 році.

Згодом виконавець почав будувати стосунки з відомою рестораторкою та бізнесвумен Дашею Кацуріною. Цей роман розпочався влітку 2022 року і виглядав досить гармонійно, проте вже у 2025 році в кулуарах шоубізнесу та медіапросторі почали активно ширитися чутки про остаточний розрив цієї зіркової пари, які, судячи з останніх подій, виявилися правдивими.