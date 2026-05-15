Новий масштабний спалах смертельного вірусу Ебола зафіксовано в Африці. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, у Демократичній Республіці Конго хвороба вже забрала життя 65 людей, а ще 246 осіб мають серйозну підозру на інфікування.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Euronews.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Епіцентр захворювання знаходиться у віддаленій східній провінції Ітурі, зокрема в медичних зонах Монгвалу, Рвампара та столиці регіону — місті Бунія. Цей район розташований за понад тисячу кілометрів від столиці Кіншаси і страждає від вкрай поганого стану доріг та інфраструктури.

Головне занепокоєння медиків викликає географічне розташування постраждалих районів. Бунія знаходиться поблизу кордонів з Угандою та Південним Суданом. Ситуацію критично ускладнює постійна міграція населення через видобуток корисних копалин та серйозну безпекову кризу.

- Реклама -

Протягом останнього року збройні конфлікти в провінції Ітурі змусили тисячі людей покинути свої домівки. Через таку інтенсивну міграцію місцевим органам охорони здоров’я надзвичайно складно відстежувати контакти інфікованих осіб та вчасно їх ізолювати.

Попри наявність ефективних вакцин для захисту лікарів та оточення хворих, їх застосування в Конго стикається з величезними логістичними перешкодами. Доставка препаратів затримується через зруйновані автошляхи та великі відстані. Під час минулорічного спалаху ВООЗ знадобився цілий тиждень лише для того, щоб доставити перші вакцини в уражений регіон.

«Нефармацевтичні заходи є наріжним каменем реагування на спалах Еболи. Ці заходи включають активний пошук і ізоляцію хворих, відстеження контактів та безпечні поховання, оскільки Ебола є дуже смертоносною і особливо заразною під час смерті», — наголосила Енн Корі зі Школи громадської охорони здоров’я Імперського коледжу Лондона.

Додатковим ударом стало нещодавнє скорочення фінансування з боку Сполучених Штатів. Без підтримки американських програм, які раніше виділяли мільйони доларів, стримати вже 17-ту за рахунком епідемію в історії країни буде значно важче.