Невідомий острів в Антарктиді: вчені випадково відкрили нову землю

Команда науковців під час експедиції в Антарктиді несподівано виявила новий острів. Дослідники натрапили на загадковий шматок суші, ховаючись від негоди у зоні, яка на картах позначалася просто як небезпечна для судноплавства.

Відкриття випадково зробила команда з 93 осіб на борту криголама Polarstern від Інституту Альфреда Вегенера. Через сильний шторм у морі Ведделла судно було змушене шукати укриття біля острова Джойнвілл. Саме там, у районі незвіданих навігаційних небезпек, екіпаж помітив дивну коричневу масу, яка здалеку нагадувала брудний лід. Підійшовши на відстань 150 метрів та запустивши дослідницький дрон, вчені підтвердили, що перед ними знаходиться справжня земля.

«На нашому маршруті навігаційна карта показувала зону з незвіданими небезпеками, але не було зрозуміло, що це таке. Глянувши у вікно, ми побачили “айсберг”, який виглядав брудним. При ближчому розгляді стало ясно, що це каміння. Ми змінили курс, і стало очевидно, що перед нами справжній острів!» — поділився фахівець із підводного картографування Симон Дройттер.

Нова ділянка суші має вражаючі габарити: 130 метрів завдовжки, 50 метрів завширшки та височіє над водою на 16 метрів. За своїми розмірами острів співмірний із Великою пірамідою в Гізі.

Експерти пояснюють, що раніше його не помічали на супутникових знімках, оскільки через товстий шар криги він візуально зливався з численними айсбергами, що дрейфують поблизу. Наразі наукова спільнота обирає офіційне ім’я для своєї знахідки, після чого її нарешті нанесуть на світові карти.