Англійський ексфутболіст Девід Бекхем та колишня російська тенісистка Марія Шарапова разом відвідали Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Roland Garros) у Парижі. Спортсмени дивилися чвертьфінальні матчі з VIP-ложі та взяли участь у низці спільних публічних заходів.

Відвідування турніру та вечірки Stella Artois

Під час перебування на турнірі Бекхем та Шарапова взяли участь в офіційній фотосесії. Пізніше вони відвідали закриту вечірку бренду Stella Artois, де позували для фотографів. У своєму профілі в Instagram російська екстенісистка опублікувала спільне фото з британцем, підписавши подію як «сімейну зустріч».

Гуманітарна підтримка України Девідом Бекхемом

Від початку повномасштабного вторгнення Девід Бекхем долучився до допомоги Україні. У березні 2022 року він тимчасово передав управління своїм Instagram-акаунтом харківській лікарці Ірині Кондратовій, яка продемонструвала світовій аудиторії роботу Харківського регіонального перинатального центру під російськими обстрілами.

Крім того, спільно з дружиною Вікторією Бекхем, він здійснив значний особистий фінансовий внесок у благодійну кампанію фонду UNICEF, спрямовану на допомогу українським дітям, що постраждали від війни.

Позиція Марії Шарапової щодо російської агресії

У березні 2022 року Марія Шарапова висловила готовність фінансово підтримати українських дітей за допомогою благодійного фонду Save the Children. Спортсменка зазначала, що її «серце розбите» через історії українських родин.

Однак Шарапова уникнула прямого засудження дій Російської Федерації та не назвала події війною, використавши у своїх заявах формулювання «криза, що загострюється». З того часу публічних заяв із засудженням російського вторгнення екстенісистка не робила.