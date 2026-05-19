У той час, як світ зосереджений на спалаху хантавірусу на круїзному лайнері, у Демократичній Республіці Конго (ДРК) тихо, але стрімко розгортається набагато небезпечніша епідемія Еболи. Смертність від цього вірусу в середньому становить 50%, а під час деяких попередніх спалахів сягала 90%.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на публікацію експертки з охорони здоров’я Леани С. Вень у виданні The Washington Post.

Ситуацію критично ускладнює те, що поточну епідемію викликав рідкісний штам вірусу — Бундібуджіо (Bundibugyo). На відміну від штаму Заїр, який спровокував кризу 2014–2016 років із понад 11 тисячами загиблих, проти нового варіанту наразі не існує ані затвердженої вакцини, ані доведеного ефективного лікування. Наявні експрес-тести налаштовані переважно на заїрський штам, тому часто не виявляють інфекцію. Зразки доводиться відправляти до спеціалізованих лабораторій, що катастрофічно гальмує діагностику та контроль над епідемією.

Через такі проблеми з тестуванням реальна кількість хворих може бути значно вищою за офіційну статистику. Із сотень підозрілих випадків лабораторно підтверджено лише близько десятка. Епіцентром поширення стала бідна провінція Ітурі, де люди часто помирають вдома без медичної допомоги, інфікуючи своїх рідних. Традиційні поховальні обряди, що передбачають прямий контакт із тілом померлого, лише прискорюють передачу вкрай заразного вірусу.

Боротьбу з хворобою також ускладнює постійний збройний конфлікт у ДРК. Наприклад, велике місто Гома контролюється повстанцями М23, що фактично блокує доступ міжнародним гуманітарним організаціям. Вірус уже перетнув кордони: два випадки інфікування зафіксовано в столиці сусідньої Уганди — місті Кампала, яке є великим транспортним вузлом.

У відповідь на загрозу Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) ввели заборону на в’їзд іноземцям, які нещодавно відвідували ДРК, Уганду та Південний Судан. Проте ексочільник CDC Том Фріден попередив, що лише обмеженнями зупинити поширення не вдасться. За його словами, на ранній стадії нинішнього спалаху вже зафіксовано більше випадків, ніж на початку катастрофи 2014 року, тому міжнародна спільнота має негайно кинути всі сили на ліквідацію вогнища інфекції.

