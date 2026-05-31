Купівля нарізаних овочів та фруктів збільшує ризик харчових отруєнь. Експерти з безпеки харчових продуктів радять відмовитися від придбання готової до вживання листової зелені, динь, помідорів та огірків через високу ймовірність бактеріального забруднення.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання EatingWell.

Загроза готових продуктів

Попередньо нарізані свіжі продукти внесені до Списку простежуваності продуктів Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), оскільки вони історично пов’язані зі спалахами захворювань харчового походження.

Старша наукова співробітниця Інституту харчових технологій Сара Морріс зазначає, що будь-які нарізані фрукти та овочі несуть підвищений рівень ризику порівняно з цілими. Природна оболонка (шкірка чи лушпиння) захищає внутрішню частину плоду від мікробів, а її пошкодження запускає процес швидкого псування та відкриває шлях для патогенів.

Які продукти не варто купувати нарізаними

Найбільшу загрозу становлять чотири категорії свіжих продуктів:

Листова зелень. Маркування на пакуванні про “потрійне миття” не гарантує безпеки. Під час промислового очищення у великих об’ємах мікроби з одного зараженого листка можуть поширитися на всю партію. Багаторазове розрізання шарів зелені створює додаткові умови для перенесення бактерій з однієї поверхні на іншу.

Диня (канталупа). Цей плід має шорстку сітчасту шкірку, у щілинах якої накопичується бруд та бактерії. Під час нарізання мікроби зі шкірки лезом переносяться на м’якуш, де висока вологість і поживні речовини сприяють їхньому стрімкому розмноженню. У 2023 році нарізана канталупа стала причиною масштабного спалаху сальмонельозу в США та Канаді.

Помідори. Розрізані томати є сприятливим середовищем для патогенів. Якщо їх негайно не охолодити, бактерії починають швидко розмножуватися. Для пікніків чи перекусів експерти радять обирати цілі помідори чері замість нарізання великих плодів.

Огірки. Овоч має природне воскове покриття, яке утримує вологу та захищає від мікробів. Зняття шкірки та нарізання призводить до швидкої втрати хрусткості, скорочення терміну зберігання та значного збільшення площі, вразливої до впливу кисню і бактерій.

Для мінімізації ризиків фахівці рекомендують купувати виключно цілі плоди без ознак пошкоджень. Перед вживанням або чищенням їх необхідно ретельно промити під проточною водою, а нарізати — самостійно на продезінфікованих поверхнях.