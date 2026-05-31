Здоров'я

Небезпечна економія часу: чотири продукти, які не можна купувати нарізаними

Автор: Аліна Павленко

Дата:

Купівля нарізаних овочів та фруктів збільшує ризик харчових отруєнь. Експерти з безпеки харчових продуктів радять відмовитися від придбання готової до вживання листової зелені, динь, помідорів та огірків через високу ймовірність бактеріального забруднення.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання EatingWell.

Загроза готових продуктів

Попередньо нарізані свіжі продукти внесені до Списку простежуваності продуктів Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), оскільки вони історично пов’язані зі спалахами захворювань харчового походження.

Старша наукова співробітниця Інституту харчових технологій Сара Морріс зазначає, що будь-які нарізані фрукти та овочі несуть підвищений рівень ризику порівняно з цілими. Природна оболонка (шкірка чи лушпиння) захищає внутрішню частину плоду від мікробів, а її пошкодження запускає процес швидкого псування та відкриває шлях для патогенів.

Які продукти не варто купувати нарізаними

Найбільшу загрозу становлять чотири категорії свіжих продуктів:

Листова зелень. Маркування на пакуванні про “потрійне миття” не гарантує безпеки. Під час промислового очищення у великих об’ємах мікроби з одного зараженого листка можуть поширитися на всю партію. Багаторазове розрізання шарів зелені створює додаткові умови для перенесення бактерій з однієї поверхні на іншу.

Диня (канталупа). Цей плід має шорстку сітчасту шкірку, у щілинах якої накопичується бруд та бактерії. Під час нарізання мікроби зі шкірки лезом переносяться на м’якуш, де висока вологість і поживні речовини сприяють їхньому стрімкому розмноженню. У 2023 році нарізана канталупа стала причиною масштабного спалаху сальмонельозу в США та Канаді.

Помідори. Розрізані томати є сприятливим середовищем для патогенів. Якщо їх негайно не охолодити, бактерії починають швидко розмножуватися. Для пікніків чи перекусів експерти радять обирати цілі помідори чері замість нарізання великих плодів.

Огірки. Овоч має природне воскове покриття, яке утримує вологу та захищає від мікробів. Зняття шкірки та нарізання призводить до швидкої втрати хрусткості, скорочення терміну зберігання та значного збільшення площі, вразливої до впливу кисню і бактерій.

Для мінімізації ризиків фахівці рекомендують купувати виключно цілі плоди без ознак пошкоджень. Перед вживанням або чищенням їх необхідно ретельно промити під проточною водою, а нарізати — самостійно на продезінфікованих поверхнях.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 6 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Мигдаль чи кеш’ю: дієтологи назвали найкорисніший горіх для здоров’я

Денис Коротинський -
Горіхи є одними з найситніших та найпоживніших продуктів, що...

Лікар назвав популярні продукти, які викликають камені в нирках

Денис Коротинський -
Камені в нирках є поширеною проблемою, від якої страждають...

Прихована загроза в аптечці: лікарі назвали 5 добавок, які руйнують нирки

Аліна Павленко -
Нирки цілодобово виконують критично важливі функції: фільтрують кров, виводять...

Лікарі скасували заборону: 5 продуктів, які помилково вважали шкідливими для серця

Аліна Павленко -
Дієтологи спростували популярні міфи щодо п'яти продуктів, які традиційно...