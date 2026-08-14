Буряк і буряковий сік можуть тимчасово знижувати артеріальний тиск завдяки високому вмісту нітратів. Однак такий ефект зазвичай триває не більше доби. Фахівці звертають увагу на інші продукти, регулярне вживання яких може забезпечувати більш стабільну підтримку серцево-судинної системи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини, форель і оселедець містять багато омега-3 жирних кислот, корисних для серця та судин. Дослідження показують, що близько 3 г омега-3 на добу можуть сприяти зниженню систолічного тиску приблизно на 2–4 мм рт. ст.

На відміну від буряка, ефект якого є короткочасним, регулярне споживання омега-3 може давати більш тривалий результат.

Листова зелень

Шпинат, рукола, мангольд і капуста містять калій, магній та природні нітрати. Ці речовини допомагають судинам розслаблятися та сприяють виведенню надлишку натрію з організму.

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Особливо багатою на нітрати є рукола. А мангольд додатково містить значну кількість калію, який відіграє важливу роль у контролі артеріального тиску.

Ягоди

Регулярне споживання ягід може позитивно впливати на стан судин. Вони містять антиоксиданти, які допомагають підтримувати еластичність судинних стінок.

Фахівці радять додавати до раціону свіжі або заморожені ягоди — наприклад, до каш, йогуртів чи смузі.

Бобові

Квасоля, сочевиця, нут і горох багаті на клітковину, калій, магній та рослинний білок.

Дослідження показують, що заміна частини червоного м’яса бобовими може сприяти зниженню систолічного тиску. Найбільшу користь вони приносять саме тоді, коли замінюють продукти з високим вмістом солі або насичених жирів.

Ківі

Ківі містить вітамін C, калій та антиоксиданти. В одному з досліджень вживання двох плодів щодня протягом семи тижнів було пов’язане зі зниженням систолічного тиску приблизно на 2,7 мм рт. ст.

Фахівці наголошують, що для контролю тиску важливий не окремий продукт, а загальний раціон. Найкращі результати показують системи харчування, багаті на овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи та насіння.