Наші пошуки інопланетного життя можуть виявитися набагато простішими, ніж ми звикли думати. Замість того, щоб роками чекати на радіосигнали від далеких зірок, вчені пропонують просто уважніше придивитися до місячного ґрунту.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Universe Today.

Довгий час науковці намагалися “почути” прибульців за допомогою радіо. Але оксфордський астрофізик Браян Лакі вважає, що це марна трата часу. Якщо подивитися на Землю, людство активно відправляло радіосигнали в космос лише близько ста років. Зараз ми переходимо на закритий цифровий зв’язок і майже нічого не випромінюємо у Всесвіт. Якщо інші цивілізації розвиваються так само, шанси зловити їхній короткий радіосигнал майже нульові. Набагато реалістичніше знайти руїни давно мертвих інопланетних світів.

Вчений пропонує шукати не сигнали, а залишки гігантських конструкцій, які розвинені прибульці могли будувати навколо своїх зірок для збору енергії. Коли цивілізація зникає, ці космічні споруди ніхто не обслуговує. З часом вони починають стикатися між собою, руйнуються і за мільйони років перетираються на мікроскопічний штучний пил.

Зоряний вітер підхоплює цей пил від зруйнованих технологій і розносить його по всій галактиці. Такі крихітні інопланетні частинки можуть дуже довго блукати космосом і згодом залітати навіть до нашої Сонячної системи.

І тут у гру вступає наш Місяць. На ньому немає ні атмосфери, ні дощів, ні вітру, тому він працює як ідеальна космічна губка або консервна банка. Місячний ґрунт здатний накопичувати і зберігати все, що на нього падає, у незмінному вигляді мільярди років.

Дослідник робить висновок, що людству не обов’язково будувати нові надпотужні телескопи для пошуку життя в далеких галактиках. Цілком можливо, що докази існування прибульців лежать прямо у нас під носом. Нам потрібно лише зібрати свіжі зразки ґрунту з Місяця і ретельно вивчити їх під мікроскопом на наявність штучних частинок.