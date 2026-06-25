У середу Західне узбережжя США зазнало несподіваного удару стихії. Як повідомляє видання Daily Mail, об 11:10 за східним часом у Північній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,6. Фахівці Геологічної служби США (USGS) підтвердили, що це найсильніші підземні поштовхи в цьому регіоні з 1940 року.

Масштаби руйнувань та відключення світла

Епіцентр стихії розташовувався поблизу Редвуд-Веллі, проте сейсмічні хвилі поширилися на понад 600 миль. Їх відчули мешканці від Кус-Бей (штат Орегон) на півночі до Салінаса (Каліфорнія) на півдні, а також у західній частині Невади. У районах, близьких до епіцентру, рівень коливань сягнув сьомого бала, що класифікується як «дуже сильний» і призводить до помірних пошкоджень інфраструктури.

Понад 6 тисяч жителів шести міст опинилися в умовах блекауту. Офіційні відомства закликали громадян уникати поїздок автомагістралями, щоб ремонтні бригади могли безперешкодно оцінити збитки та відновити електромережі. На щастя, інформації про постраждалих наразі не надходило. Місцеві мешканці зізнаються, що гуркіт від землетрусу нагадував товарний потяг, який мчить просто крізь їхні будинки, збиваючи меблі та техніку.

Сейсмічна загроза

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували менш ніж за сім миль від активної зони розлому Маакама. Науковці Геологічної служби США зазначають, що цей розлом є частиною величезної 800-мильної системи розломів Сан-Андреас. За останніми даними сейсмологів, небезпека ще не минула:

уже зафіксовано понад шість афтершоків магнітудою вище 2,0;

існує 90% ймовірність нових поштовхів силою понад 3,0 бала протягом наступного тижня;

залишається 7% ризику, що Західне узбережжя вразить ще один землетрус магнітудою понад 5,0.

Згідно з багаторічними моделюваннями експертів USGS, існує 95-відсоткова ймовірність того, що до 2043 року в районі затоки Сан-Франциско станеться катастрофічний землетрус магнітудою понад 6,7.

Як убезпечити себе під час поштовхів

Через застосунок MyShake понад 657 тисяч американців отримали екстрене сповіщення від Управління з надзвичайних ситуацій губернатора Каліфорнії. Фахівці Американського Червоного Хреста нагадали базовий алгоритм виживання: необхідно негайно впасти на коліна, сховатися під міцний стіл та міцно триматися за нього до завершення поштовхів. Якщо столу поруч немає, експерти з безпеки радять переміститися до внутрішньої стіни будинку подалі від вікон, прикриваючи голову та шию руками. Своєчасне дотримання цих простих правил здатне врятувати життя та значно знизити ризик отримання важких травм від падіння уламків чи меблів.