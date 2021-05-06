Нашлась американка, потерявшаяся в лесу полгода назад

В ноябре 2020 года 47 летняя туристка без вести пропала в лесу (Спэниш-Форк-Каньйон, штат Юта). Почти пол года спасательные бригады не прекращали поиски пропавшей. И вот наконец-то она нашлась живой.

Об этом сообщает Unilad.

В ноябре прошлого года сотрудниками Лесной службы США был обнаружен автомобиль в кемпинге ведомства Даймонд-Форк. Спасатели на месте обнаружили туристическое снаряжение. По номеру машины удалось установить личность пропавшего человека. Ей оказалась 47 летняя американка. Ее имя и фамилия не разглашаются. Сейчас женщина проходит медицинское обследования.

Детективы и спасатели безуспешно разыскивали женщину все это время. Но второго мая во время очередной поисковой операции они ее нашли. Отшельницу удалось найти с помощью дрона, который запустили для прочесывания локации. Дрон разбился в том районе, где находилась потерявшаяся американка.

Американка была исхудавшей, выглядела устало, но ее находчивости действительно можно позавидовать. Питьевую вода она брала из реки, питалась мхом, травами и ягодами. Также у нее были некоторые запасы продуктов с собой.

Велика вероятность того, что такой образ жизни — осознанный выбор отшельницы. Если после обследования она и дальше захочет жить в лесу, запретить ей этого никто не сможет.