Космічне агентство NASA офіційно визнало незворотну втрату міжпланетної станції MAVEN. Апарат вартістю 583 мільйони доларів, який вивчав Марс із 2014 року, припинив передавати дані через загадкову втрату контролю.

Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на офіційну заяву відомства, востаннє сигнал від MAVEN зафіксували 6 грудня 2025 року.

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Аномалія після зустрічі з кометою

Проблеми з апаратом почалися після того, як він відстежував міжзоряну комету 3I/ATLAS. Зонд зробив серію знімків об’єкта з відстані 18 мільйонів миль, проте їхня низька якість спровокувала у мережі чутки про навмисне приховування даних. Згодом станція несподівано почала обертатися з аномальною швидкістю, що, за версією NASA, призвело до розрядки батарей і повної втрати зв’язку.

Теорія професора Аві Леба та панспермія

Професор Гарвардського університету Аві Леб, який очолює проєкт із пошуку позаземного розуму Galileo Project, переконаний, що об’єкт демонструє занадто багато аномалій, аби повністю відкидати гіпотезу про його штучне походження.

У травні Леб оприлюднив дані про те, що 3I/ATLAS виділяє несподівано велику кількість метану, який в атмосферах екзопланет розглядається як важливий біомаркер. Оскільки цей метан з’явився лише під час наближення об’єкта до Сонця, професор висунув гіпотезу про наявність у льодах живих організмів.

У своїй нещодавній науковій публікації Леб детально описав теорію панспермії: відколені шматки льоду та пилу могли переносити крихітні сплячі форми життя, «засіваючи» ними Землю та інші планети, подібно до того, як кульбаба розкидає насіння за вітром.

Спадщина місії MAVEN

Попри раптову аварію, керівництво NASA високо оцінює результати місії. Головним завданням MAVEN було вивчення втрати Марсом своєї атмосфери. Апарат довів, що сонячний вітер здуває марсіанський газ значно швидше, ніж вважалося раніше. Зібраний масив даних дозволить науковцям досліджувати еволюцію Червоної планети ще багато десятиліть.