Старий знімок NASA, зроблений марсоходом Spirit ще у 2007 році, знову набув популярності в соцмережах. Причиною стала дивна фігура на горизонті, яка здалася багатьом користувачам схожою на людину, що йде поверхнею Червоної планети.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Що побачили користувачі на знімку

На збільшеному фрагменті панорами серед каміння можна помітити темний силует, який нагадує людину з розставленими руками та ногою, ніби вона зробила крок уперед.

У соцмережах знахідку вже охрестили «марсіанським Бігфутом» або «Marsquatch». Одні користувачі припустили, що на фото справді може бути загадкова істота, інші ж поставилися до цього з гумором.

Що кажуть вчені

Попри гучні припущення, науковці пояснюють, що жодної людини чи іншої живої істоти на фото немає. Насправді на оригінальному знімку цей об’єкт має висоту лише близько шести сантиметрів і є звичайним каменем.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Ефект «людини, що йде» виник після сильного збільшення та обрізання фотографії, через що зникло відчуття масштабу.

Дослідники називають це явище парейдолією — особливістю людського мозку, який схильний впізнавати знайомі образи, зокрема людські фігури чи обличчя, у випадкових формах.

За словами вчених, камінь набув такого вигляду внаслідок багаторічної ерозії під дією марсіанських вітрів. Водночас сучасний Марс залишається непридатним для життя: атмосфера планети майже повністю складається з вуглекислого газу, температура в середньому сягає -62 °C, а рідка вода на поверхні не може існувати.