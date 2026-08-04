Старий знімок NASA, зроблений марсоходом Spirit ще у 2007 році, знову набув популярності в соцмережах. Причиною стала дивна фігура на горизонті, яка здалася багатьом користувачам схожою на людину, що йде поверхнею Червоної планети.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.
Що побачили користувачі на знімку
На збільшеному фрагменті панорами серед каміння можна помітити темний силует, який нагадує людину з розставленими руками та ногою, ніби вона зробила крок уперед.
У соцмережах знахідку вже охрестили «марсіанським Бігфутом» або «Marsquatch». Одні користувачі припустили, що на фото справді може бути загадкова істота, інші ж поставилися до цього з гумором.
Що кажуть вчені
Попри гучні припущення, науковці пояснюють, що жодної людини чи іншої живої істоти на фото немає. Насправді на оригінальному знімку цей об’єкт має висоту лише близько шести сантиметрів і є звичайним каменем.
Ефект «людини, що йде» виник після сильного збільшення та обрізання фотографії, через що зникло відчуття масштабу.
Дослідники називають це явище парейдолією — особливістю людського мозку, який схильний впізнавати знайомі образи, зокрема людські фігури чи обличчя, у випадкових формах.
За словами вчених, камінь набув такого вигляду внаслідок багаторічної ерозії під дією марсіанських вітрів. Водночас сучасний Марс залишається непридатним для життя: атмосфера планети майже повністю складається з вуглекислого газу, температура в середньому сягає -62 °C, а рідка вода на поверхні не може існувати.