Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Вірменії серйозною економічною кризою та навіть «чимось гіршим» у разі розриву відносин із Москвою. Заява пролунала на тлі різкого погіршення російсько-вірменських відносин та активного зближення Єревана з Європейським Союзом і США.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на РИА Новости.

Медведєв пригрозив Вірменії «чимось гіршим»

Медведєв заявив, що Захід нібито використовує країни пострадянського простору для протистояння з Росією, а потім відмовляється від своїх союзників. Як приклад він навів Грузію, яку, за його словами, західні держави використали як «тупий інструмент геополітичної боротьби», а потім залишили напризволяще. Аналогічний сценарій російський посадовець прогнозує і для Вірменії.

«Євросоюзу та США абсолютно начхати на добробут громадян цієї країни. Щойно Вірменія перестане бути їм цікава як таран проти Росії, західні флюгери миттєво відмовляться від усіх своїх обіцянок, наче їх узагалі ніколи не було», – заявив Медведєв.

Водночас він прямо пов’язав можливий розрив економічних зв’язків із Росією з внутрішньою стабільністю Вірменії.

«Економічний розрив із нашою країною спричинить у Вірменії глибоку внутрішню кризу. А може, і щось гірше…» – пригрозив заступник голови російського Радбезу.

Відносини Москви та Єревана різко погіршилися

Напруження між Росією та Вірменією посилюється на тлі курсу уряду прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на зближення із західними країнами. Раніше Володимир Путін вимагав від Єревана провести референдум щодо виходу з Євразійського економічного союзу та вступу до ЄС, називаючи такий сценарій умовою для «м’якого, інтелігентного та взаємовигідного розлучення».

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На тлі дій Єревана Москва почала запроваджувати торговельні обмеження щодо Вірменії. Європейський Союз водночас виділив країні 52 мільйони євро екстреної допомоги для зміцнення економічної стійкості та переорієнтації експорту.

Заяви Медведєва пролунали також на тлі нової напруженості навколо Грузії. Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція висловили занепокоєння можливістю повної анексії Росією Південної Осетії та попередили Москву, що такі дії «не залишаться без відповіді».