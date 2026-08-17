Легендарний космічний апарат Voyager 2 отримав шанс пропрацювати щонайменше ще один додатковий рік. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA знайшли спосіб зменшити споживання електроенергії й уникнути вимкнення ще одного наукового приладу, яке могло статися вже до кінця 2026 року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на SciTechDaily.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Чоловік знайшов рідкісну комаху в бурштині віком 45 млн років

Фахівці провели операцію під назвою Big Bang: одночасно вимкнули частину енергоємних пристроїв і перевели зонд на системні компоненти, які потребують менше електрики. При цьому інженерам потрібно було зберегти достатню температуру всередині апарата, щоб його ключові системи продовжували стабільно працювати.

Чому Voyager 2 поступово втрачає енергію

Voyager 1 і Voyager 2 отримують електрику від радіоізотопних термоелектричних генераторів, які використовують тепло від розпаду плутонію. З роками його стає менше, тому кожен апарат щороку втрачає приблизно 4 вати потужності.

Майже за 50 років польоту запас енергії скоротився настільки, що команді місії доводиться поступово вимикати обладнання. Спочатку на кожному зонді було по десять наукових приладів, однак частину з них відключили ще після завершення досліджень планет-гігантів.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Скільки ще зможе працювати Voyager 2

Від 2024 року через дефіцит енергії на кожному з двох апаратів довелося вимкнути ще по два наукові інструменти. Без нової операції NASA мала б відключити наступний прилад Voyager 2 уже до кінця 2026 року.

Тепер три наукові інструменти, які залишилися на борту, зможуть працювати щонайменше ще один рік. Аналогічну процедуру інженери планують провести і на Voyager 1, який перебуває ще далі від Землі.