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Майже 50 років у космосі: NASA знайшло спосіб урятувати Voyager 2

Автор: Денис Коротинський

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Легендарний космічний апарат Voyager 2 отримав шанс пропрацювати щонайменше ще один додатковий рік. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA знайшли спосіб зменшити споживання електроенергії й уникнути вимкнення ще одного наукового приладу, яке могло статися вже до кінця 2026 року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на SciTechDaily.

Фахівці провели операцію під назвою Big Bang: одночасно вимкнули частину енергоємних пристроїв і перевели зонд на системні компоненти, які потребують менше електрики. При цьому інженерам потрібно було зберегти достатню температуру всередині апарата, щоб його ключові системи продовжували стабільно працювати.

Чому Voyager 2 поступово втрачає енергію

Voyager 1 і Voyager 2 отримують електрику від радіоізотопних термоелектричних генераторів, які використовують тепло від розпаду плутонію. З роками його стає менше, тому кожен апарат щороку втрачає приблизно 4 вати потужності.

Майже за 50 років польоту запас енергії скоротився настільки, що команді місії доводиться поступово вимикати обладнання. Спочатку на кожному зонді було по десять наукових приладів, однак частину з них відключили ще після завершення досліджень планет-гігантів.

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Скільки ще зможе працювати Voyager 2

Від 2024 року через дефіцит енергії на кожному з двох апаратів довелося вимкнути ще по два наукові інструменти. Без нової операції NASA мала б відключити наступний прилад Voyager 2 уже до кінця 2026 року.

Тепер три наукові інструменти, які залишилися на борту, зможуть працювати щонайменше ще один рік. Аналогічну процедуру інженери планують провести і на Voyager 1, який перебуває ще далі від Землі.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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