Після кількох днів помітного геомагнітного напруження сонячна активність навколо Землі нарешті йде на спад. Метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням, адже початок нового робочого тижня обіцяє бути максимально спокійним і безпечним для самопочуття.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дані спеціалізованого сервісу моніторингу космічної погоди Meteoagent.

У понеділок, 15 червня, очікується довгоочікуване зниження геомагнітної сили. Згідно з оприлюдненим прогнозом, рівень геомагнітної активності (K-Index) упаде до позначки 3.7, що відповідає спокійному стану магнітосфери та позначається безпечним зеленим кольором.

Для порівняння, ще в неділю, 14 червня, цей показник тримався на досить високому рівні 4.7, балансуючи на межі відчутного шторму та провокуючи у багатьох людей головний біль і раптову слабкість.

За попередніми розрахунками фахівців, аналогічна сприятлива космічна погода із показником 3.7 утримається і у вівторок, 16 червня.

Попри повне затишшя на Сонці, лікарі нагадують, що людський організм може адаптуватися до змін із невеликим запізненням. Саме тому метеочутливим громадянам у перші дні тижня все одно рекомендують не перевантажувати себе важкою фізичною працею, пити більше чистої води замість міцної кави, уникати стресових ситуацій та ретельніше стежити за якістю нічного сну.