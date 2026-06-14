Здоров'я

Магнітні бурі 15 червня: чого чекати від сонячної активності у понеділок

Автор: Аліна Павленко

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Після кількох днів помітного геомагнітного напруження сонячна активність навколо Землі нарешті йде на спад. Метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням, адже початок нового робочого тижня обіцяє бути максимально спокійним і безпечним для самопочуття.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дані спеціалізованого сервісу моніторингу космічної погоди Meteoagent.

У понеділок, 15 червня, очікується довгоочікуване зниження геомагнітної сили. Згідно з оприлюдненим прогнозом, рівень геомагнітної активності (K-Index) упаде до позначки 3.7, що відповідає спокійному стану магнітосфери та позначається безпечним зеленим кольором.

Для порівняння, ще в неділю, 14 червня, цей показник тримався на досить високому рівні 4.7, балансуючи на межі відчутного шторму та провокуючи у багатьох людей головний біль і раптову слабкість.

За попередніми розрахунками фахівців, аналогічна сприятлива космічна погода із показником 3.7 утримається і у вівторок, 16 червня.

Попри повне затишшя на Сонці, лікарі нагадують, що людський організм може адаптуватися до змін із невеликим запізненням. Саме тому метеочутливим громадянам у перші дні тижня все одно рекомендують не перевантажувати себе важкою фізичною працею, пити більше чистої води замість міцної кави, уникати стресових ситуацій та ретельніше стежити за якістю нічного сну.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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