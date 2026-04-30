Науковці виявили унікальну групу крові, яка ставить під сумнів традиційні уявлення про біологію людини. Рідкісна аномалія отримала назву B(A) і наразі підтверджена лише у трьох людей у світі.

Медичну аномалію виявили у 2025 році під час рутинних тестувань у лікарні в Таїланді за участю одного пацієнта та двох донорів. Під час лабораторних досліджень з’ясувалося, що результати їхніх аналізів категорично не вписуються у загальноприйняту систему класифікації ABO. Фахівці зафіксували в їхній крові переважну кількість антигенів типу B, але водночас виявили й невелику кількість антигенів типу A, що не передбачено стандартними медичними правилами.

Детальне вивчення показало, що нетипове поєднання пов’язане з генетичною мутацією гена ABO на дев’ятій хромосомі. Усі троє носіїв мають чотири специфічні алелі, які раніше ніколи не фіксувалися у відомих варіантах груп крові. Ця генетична відмінність безпосередньо впливає на формування антигенів на еритроцитах, створюючи унікальну гібридну експресію.

«Це відкриття підкреслило вплив стану пацієнта та терапії на аномальне типування за системою АВО. Крім того, особи з типом B(A), виявлені в цьому дослідженні, мали ідентичні генетичні зміни, які відрізнялися від усіх попередніх алелів фенотипу B(A)», — пояснили автори дослідження.

Відкриття типу B(A) збільшило загальну кількість відомих варіантів груп крові у світі до 48. До цього найбільш рідкісними вважалися «золота кров» (Rh-null), яка не має резус-антигенів і зустрічається лише у близько 50 людей на планеті, та тип Gwada negative, зафіксований лише в однієї людини у світі. Водночас дослідники припускають, що носіїв групи B(A) може бути значно більше, адже виявлення одразу трьох непов’язаних між собою осіб натякає на ширше поширення цієї прихованої мутації.