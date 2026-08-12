Лужна вода чи звичайна: що насправді корисніше для здоров’я

Лужну воду дедалі частіше рекламують як кориснішу альтернативу звичайній, однак переконливих наукових доказів її переваг для більшості здорових людей немає. Звичайна питна вода так само ефективно підтримує водний баланс організму.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Лужною називають воду з показником pH приблизно від 8 до 10, тоді як звичайна вода має нейтральний pH близько 7. Високий показник може бути природним через вміст кальцію, магнію та інших мінералів або створюватися штучно за допомогою електролізу чи додавання мінеральних сполук.

Популярне твердження про те, що така вода здатна «залужнювати» організм, не відповідає фізіології людини. Рівень pH крові суворо контролюють легені та нирки, підтримуючи його приблизно в межах 7,35–7,45.

Крім того, після потрапляння до шлунка лужна вода контактує зі шлунковою кислотою, pH якої зазвичай становить близько 1–2. Через це її лужність швидко нейтралізується.

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Дослідники вивчають можливий вплив такої води на кислотний рефлюкс, стан кісток та фізичну витривалість, однак наявні дослідження поки що обмежені й не дозволяють говорити про доведену користь.

Для щоденного споживання звичайна вода залишається оптимальним варіантом. Вона підтримує терморегуляцію, роботу нирок, транспорт поживних речовин і нормальне функціонування суглобів.

Для більшості людей лужна вода не є небезпечною, однак її вища ціна наразі не підкріплена доведеними перевагами для здоров’я.