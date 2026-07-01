Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається знайти додаткові зовнішні гарантії безпеки для свого режиму. Його тотальна залежність від Москви не гарантує стабільності, тому після візиту до Китаю він прагне задіяти інші канали впливу, включаючи контакти зі США. Диктатор намагається підстрахуватися від ймовірних планів Кремля щодо свого усунення від влади.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву голови аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олега Рибачука в ефірі 24 Каналу.

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Поїздка до Сі Цзіньпіна стала для Мінська важливою частиною політичного страхування. Лідер КНР приймає далеко не кожного, і Лукашенко використовує ці зустрічі, щоб продемонструвати Москві наявність прямого контакту з Пекіном. Білоруський правитель підносить свої страхи як ризик для стабільності китайських проєктів. На додачу, він розраховує зацікавити Дональда Трампа економічними інтересами.

«Давайте не забувати про Трампа. У Лукашенка є ще один друг: є запрошення, є економічні інтереси. Лукашенко реально страхується», — зазначив Олег Рибачук.

Проте повністю убезпечити себе від впливу Російської Федерації білоруський диктатор не здатний. Російська агентура занадто глибоко присутня в білоруських структурах, зокрема серед військових і силовиків. Експерт наголошує, що білоруська система безпеки давно зав’язана на Москву, тому якщо у Кремлі справді вирішать змінити владу в Мінську, у них знайдеться «тисяча й один спосіб» для цього.

Окремим ударом для Лукашенка залишається позиція України. У Києві добре пам’ятають роль Мінська на початку повномасштабного вторгнення, а нещодавня зустріч Володимира Зеленського з лідеркою опозиції Світланою Тихановською стала для білоруського диктатора чітким сигналом жорсткої позиції українського керівництва.

Водночас дипломатичні маневри Мінська ускладнюють для Путіна використання білоруської карти. Простір для прямого тиску на Лукашенка стає вужчим, адже за ситуацією навколо Білорусі тепер значно уважніше стежать не лише в Києві чи Європі, а й у Вашингтоні та Пекіні.