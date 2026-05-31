Лукашенко пригрозив Україні після заяви про 500 цілей у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем України Роберта (Мадяра) Бровді щодо визначення 500 цілей на білоруській території на випадок вторгнення. Білоруський диктатор вдався до прямих погроз та звинувачень на адресу українського керівництва.

Натяки на удари у відповідь

Коментуючи слова українського командувача про готовність уразити сотні об’єктів у Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ має власні координати для ударів.

«Вони, може, й визначили 500 цілей. Дякую, що у нас є для них 500 цілей. У нас є одна дуже серйозна ціль з дуже точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють», — пригрозив очільник білоруського режиму.

При цьому Лукашенко чомусь приписав слова Роберта Бровді безпосередньо Президенту України Володимиру Зеленському. Він почав стверджувати, що українські кадрові військові нібито «ніякої війни з Білоруссю не хочуть», а на кордоні з білоруського боку наразі стоять не професійні армійці, а нібито «люди, спіймані на вулицях» та територіальна оборона, яких він назвав «гарматним м’ясом».

Звинувачення на адресу Зеленського

Лукашенко висловив думку, що українського президента до подібних жорстких заяв нібито активно «підштовхує Європа». Він також дозволив собі зневажливі натяки на психологічний стан українського лідера через важкий тиск війни, додавши, що йому Зеленського «просто шкода».

Водночас білоруський лідер вкотре спробував запевнити, що його країна не планує першою перетинати кордон.

«Ніколи! Наших там солдатів не було і не буде. Це теж він знає, і військові знають», — заявив Лукашенко.

Попри запевнення в мирних намірах, самопроголошений президент завершив свій виступ черговим залякуванням, підкресливши, що у разі нападу на Білорусь бойові дії в Україні «набудуть зовсім іншої якості».