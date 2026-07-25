Масштабні лісові пожежі охопили південь Європи. Близько 270 тисяч людей були змушені залишити домівки та місця відпочинку, а вогонь у Франції небезпечно наблизився до Бордо.

Про це повідомляє Daily Mirror.

У французькому регіоні Жиронда військові та рятувальники намагаються стримати пожежу, яка вирує кілька днів. Через зміну напрямку вітру влада наказала евакуювати жителів населених пунктів між осередком займання та Бордо.

Туристи розповіли про втечу від вогню

Британець Девід Мортон із родиною опинився приблизно за 500 ярдів від пожежі на півострові Кап-Ферре. За його словами, полум’я підіймалося вище сосен і сягало висоти п’яти-шести поверхів. Після екстреного сповіщення сім’я зібрала речі за 15 хвилин і виїхала єдиною дорогою з півострова.

Інші туристи розповідали, що військові обходили будинки, а евакуйовані ночували у школах, складах і просто на пляжах із валізами. Водночас французька влада закликала не скасовувати всі поїздки до країни, оскільки більшість регіонів залишаються безпечними.

Надзвичайний стан оголосили в Іспанії

В Іспанії пожежі вже знищили близько 130 тисяч гектарів лісу. Влада оголосила надзвичайний стан, а до гасіння вогню долучилися літаки й гелікоптери з інших країн Європи.