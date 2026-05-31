Дієтологи спростували популярні міфи щодо п’яти продуктів, які традиційно вважалися шкідливими для серцево-судинної системи. Останні дослідження доводять, що насіннєві олії, картопля, незбиране молоко, яйця та темний шоколад насправді можуть знижувати ризик хвороб серця за умови правильного вживання.

Реабілітація жирів та молочних продуктів

Попри поширену думку про токсичність, насіннєві олії (соняшникова, кунжутна, рапсова) є корисними для серця. Заміна насичених тваринних жирів на поліненасичені рослинні олії допомагає знизити рівень “поганого” холестерину (ЛПНЩ).

Незбиране молоко також не становить загрози, яку йому приписували раніше. Дослідження показують, що молочні продукти стандартної жирності не впливають негативно на артеріальний тиск чи рівень холестерину, водночас забезпечуючи організм кальцієм та вітаміном D.

Дієтологи радять повернути до раціону яйця. Оновлені медичні дані більше не класифікують харчовий холестерин як головну загрозу для серця. Яєчний жовток містить переважно корисні ненасичені жири, а також вітамін D і антиоксиданти (лютеїн, зеаксантин), необхідні для імунітету та когнітивних функцій.

Користь вуглеводів та шоколаду

Шкода картоплі полягає виключно у способі її приготування — смаженні у фритюрі або додаванні бекону та великої кількості вершкового масла. Відварена або запечена картопля є надзвичайно поживною. Один середній плід містить більше калію, ніж банан. Цей мікроелемент критично важливий для регуляції артеріального тиску. Клітковина та резистентний крохмаль у картоплі покращують кардіометаболічне здоров’я.

Щодо солодкого, експерти рекомендують вживати якісний темний шоколад із вмістом какао не менше 70%. Він містить флавоноїди — антиоксидантні сполуки, які підтримують функцію кровоносних судин і знижують артеріальний тиск. Шоколад також є джерелом магнію та міді, необхідних для нормального скорочення серцевого м’яза.